Saifuddin Nasution: Kontroversi MyBurgerLab pengajaran jaga sensitiviti

TAIPING: Tindakan MyBurgerLab menamatkan perkhidmatan ketua pegawai operasinya, Andrew Chong kerana membuat kenyataan kontroversi yang menyentuh sensitiviti agama wajar dijadikan pengajaran kepada semua pihak.

Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata insiden berkenaan menunjukkan betapa pentingnya semua pihak memelihara tanggungjawab sosial dan sensitiviti dalam masyarakat majmuk di negara ini.

“Ini menunjukkkan mereka (MyBurgerLab) mengambil berat, mengambil serius dan bertindak.”

Beliau menambah bahawa “Pengajarannya, di negara kita ini ada fabrik sosial yang telah lama wujud, membolehkan kita hidup dengan aman damai.”

Saifuddin Nasution mengingatkan penganjur konvoi agar memberikan taklimat mengenai pematuhan undang-undang jalan raya seperti had laju dan jarak selamat kepada peserta.

Beliau menekankan keperluan “bekerjasama dengan polis bagi mengelak kejadian tidak diingini.”

“Konvoi itu satu hobi perlu digalakkan, tetapi mesti mematuhi garis panduan keselamatan.”

Beliau memberi amaran “Jangan sampai menimbulkan masalah kepada pengguna jalan raya lain apatah lagi yang melibatkan nyawa.” – Bernama