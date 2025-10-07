Sarawak mampu jadi model tadbir urus contoh peringkat global

KUCHING: Sarawak berupaya memanfaatkan kekayaan sumber, kepelbagaian budaya dan kestabilan politiknya untuk muncul sebagai model tadbir urus subnasional dalam rangkaian global.

Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan berkata kekuatan itu membolehkan Sarawak memainkan peranan aktif dalam tadbir urus global dan pembangunan mampan.

Beliau menyatakan Sarawak mahu menjadi sebahagian daripada penyelesaian global terhadap cabaran seperti rasuah, krisis alam sekitar dan ketidaksamarataan sosial menerusi rangkaian kerjasama antarabangsa.

Awang Tengah berkata usaha berkenaan sejajar dengan Matlamat Pembangunan Mampan, khususnya SDG 16 yang menekankan keadilan, keamanan dan institusi yang kukuh.

Beliau menekankan Sarawak turut mengambil pendekatan proaktif dalam menyumbang kepada agenda perubahan iklim dunia melalui pelaksanaan inisiatif tenaga boleh diperbaharui, hidrogen hijau serta pemeliharaan hutan tropika.

Pendekatan itu bukan sahaja menyokong Perjanjian Paris mengenai Perubahan Iklim, malah membuktikan komitmen Sarawak terhadap ekonomi hijau dan pembangunan mampan.

Integriti dan tadbir urus yang baik menjadi teras kepada Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 2030 Sarawak, yang menjadi asas kepada agenda pertumbuhan dan transformasi jangka panjang negeri itu.

Sarawak terus memperkukuh institusionalisasi integriti dalam pentadbiran melalui penubuhan Unit Integriti dan Ombudsman Negeri Sarawak, pelantikan Pegawai Integriti Bertauliah, pelaksanaan Ordinan Ombudsman serta sistem e-perolehan.

Awang Tengah berkata Sarawak kekal sebagai satu-satunya negeri di Malaysia yang mempunyai undang-undang berkaitan Ombudsman menerusi Ordinan Ombudsman Sarawak 2023.

Langkah bersejarah itu menyediakan mekanisme bebas bagi memastikan kebertanggungjawaban dan pemantauan awam.

Melalui usaha ini, Sarawak menghantar mesej jelas kepada rakyat, pelabur dan komuniti antarabangsa bahawa integriti bukan sekadar slogan, tetapi komitmen yang dijamin untuk memastikan tadbir urus yang telus dan adil terus diperkukuh di Sarawak. – Bernama