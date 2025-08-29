Selayang dan pelaling spesies ikan paling banyak didaratkan tahun lepas

PUTRAJAYA: Statistik pendaratan menunjukkan ikan selayang, pelaling, kembung, kerisi dan gelama antara spesies paling banyak didaratkan di Malaysia pada tahun lepas.

Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Datuk Adnan Hussain menyatakan ikan selayang atau cerut merekodkan 94,234 tan metrik diikuti ikan pelaling atau temenung (79,685 tan metrik).

Ikan kembung mencatatkan 46,438 tan metrik manakala ikan kerisi dan gelama masing-masing mencatat 38,162 tan metrik dan 32,332 tan metrik.

Spesies lain seperti sotong biasa, tongkol dan cencaru turut mencatatkan angka pendaratan yang signifikan tahun lepas.

Adnan berkata data itu menunjukkan kepentingan ikan sebagai sumber protein utama rakyat Malaysia selain peranannya dalam memastikan keterjaminan makanan negara.

“Ikan ini kekal menjadi pilihan rakyat kerana mudah diperoleh serta sentiasa tersedia di pasaran hasil pengurusan sumber yang mampan,” katanya dalam kenyataan hari ini.

Walaupun statistik menunjukkan ikan selayang dan pelaling mendominasi pendaratan, beliau berkata cita rasa rakyat Malaysia juga cenderung kepada spesies seperti kembung, siakap, bawal dan cencaru.

“Spesies ini digemari kerana mudah diperoleh, serba guna dalam masakan dan mempunyai nilai pemakanan yang tinggi,” katanya.

Adnan berkata Jabatan Perikanan akan terus memperkukuh langkah pemuliharaan, kawalan pendaratan dan perlindungan habitat bagi memastikan bekalan ikan segar terjamin.

Ini termasuk melaksanakan pelbagai inisiatif seperti pemasangan tukun tiruan, pengurusan zon penangkapan serta penguatkuasaan undang-undang perikanan. – Bernama