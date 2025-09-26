Sindiket tawaran khidmat GRO melalui WhatsApp tumpas, 30 wanita ditahan

PETALING JAYA: Satu sindiket menawarkan khidmat wanita asing sebagai pelayan pelanggan (GRO) melalui aplikasi WhatsApp berjaya ditumpaskan susulan serbuan Jabatan Imigresen Selangor terhadap sebuah premis di Sungai Way.

Seramai 30 wanita warga asing berjaya ditahan di premis berkenaan dalam operasi yang bermula kira-kira pukul 10 malam.

Kesemua wanita itu berusia antara 18 hingga 40 tahun dan terdiri daripada warganegara Laos, Myanmar, Vietnam dan Thailand.

Mereka dipercayai masuk ke negara ini sebagai pelancong menggunakan pas lawatan sosial tetapi telah menyalahgunakan pas berkenaan.

Siasatan awal mendapati pelanggan boleh membuat tempahan GRO melalui aplikasi WhatsApp sebelum wanita terbabit dibawa ke tempat yang dijanjikan.

Ketika serbuan dijalankan, ada antara wanita berkenaan cuba memperdaya pegawai penguat kuasa dengan mengaku sebagai rakyat tempatan namun helah itu tidak berjaya.

Sebahagian wanita turut cuba melarikan diri dan menyorok tetapi kesemua mereka berjaya ditahan.

Tiada kejadian tidak diingini berlaku kecuali terdapat sedikit provokasi orang awam yang disyaki pelanggan tetap di lokasi tersebut.

Operasi itu melibatkan seramai 19 anggota dan pegawai yang diketuai oleh Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Mohamed Firdaus Mohamed Abbu Bakar.

Ketua Bahagian Penguat Kuasa JIM Selangor Penolong Pengarah Imigresen Mohd Rozy Hassan turut serta dalam operasi tersebut.

Sindiket itu dipercayai mempunyai ejen yang membawa mereka masuk dari negara asal dan menyediakan penginapan untuk wanita terbabit di kondominium berhampiran.

Kesemua wanita itu ditahan di bawah Akta Imigresen 1959/63, Akta Pasport 1966 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963.

Mereka telah dibawa ke Depot Imigresen Semenyih untuk tujuan reman dan siasatan lanjut. – Bernama