Sistem e-SPMM tingkat profesionalisme pengurusan masjid di Kelantan

KOTA BHARU: Sistem e-SPMM (Sistem Penarafan Masjid Malaysia) berfungsi sebagai platform digital bersepadu untuk menilai dan memantau prestasi masjid secara telus dan sistematik.

Platform ini boleh diakses oleh semua pihak berkepentingan bagi tujuan pemantauan, perancangan serta penambahbaikan berterusan.

Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK) Tan Sri Tengku Mohamad Rizam Tengku Abdul Aziz yakin sistem ini akan meningkatkan tahap profesionalisme pengurusan masjid.

Beliau menyatakan sistem ini juga akan memperkukuh akauntabiliti dalam pengurusan masjid seluruh negeri.

Kelantan menjadi negeri pertama membangunkan sistem penilaian kualiti meliputi masjid negeri, bandar, jajahan dan mukim.

Sistem ini boleh diakses secara umum dengan memaparkan penarafan bintang bagi semua masjid di Kelantan.

Program penarafan masjid yang bermula pada 2023 dilaksanakan secara dwitahunan untuk menilai keberkesanan objektif penubuhan masjid.

Ia juga berfungsi mengukur tahap penglibatan masyarakat serta menilai keberkesanan pelaksanaan program.

Pendekatan ini memastikan masjid bukan sahaja diimarahkan dari sudut ibadah malah menjadi pusat pembangunan insan dan sosial.

Masjid juga berperanan sebagai pusat ekonomi dan perpaduan masyarakat Islam setempat.

Penarafan masjid tidak berakhir dengan pemberian gred bintang semata-mata.

Inisiatif ini membuktikan komitmen padu MAIK untuk meningkatkan kualiti dan peranan masjid secara berperingkat.

Sebanyak 29 masjid mencapai penarafan lima bintang pada 2025 berbanding hanya lima masjid pada 2023.

Seramai 86 masjid pula memperoleh penarafan empat bintang pada tahun ini.

Setiap masjid yang mencapai penarafan lima bintang menerima sijil penarafan dan insentif kewangan RM10,000. – Bernama