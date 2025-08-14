Siti Bainun kekal dipenjara 12 tahun kerana aniaya Bella

PUTRAJAYA: Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan hukuman penjara 12 tahun terhadap pengasas Rumah Bonda, Siti Bainun Ahd Razali.

Keputusan itu dibuat selepas panel tiga hakim menolak rayuan akhir beliau terhadap sabitan dan hukuman yang dijatuhkan pada 3 Mei 2023.

Siti Bainun didapati bersalah atas dua pertuduhan mengabaikan dan menganiaya Bella, remaja sindrom Down berusia 13 tahun.

Kejadian berlaku di sebuah unit kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021.

Pertuduhan dikenakan di bawah Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum 20 tahun penjara.

Hakim Datuk Azman Abdullah menyatakan tiada kekhilafan fakta atau undang-undang dalam keputusan mahkamah rendah.

“Pendakwaan telah membuktikan kes melampaui keraguan munasabah,“ katanya.

Hakim Azman menegaskan Bella mengalami kecederaan serius semasa di bawah jagaan Siti Bainun.

“Perayu sepatutnya mengasihani mangsa yang merupakan OKU,“ tambahnya.

Keterangan saksi dan pakar perubatan menyokong bahawa kecederaan Bella bukan berlaku secara tidak sengaja.

Laporan perubatan menunjukkan luka lecur dan kesan luka lama di pelbagai bahagian badan Bella.

Percanggahan keterangan saksi utama tidak menggugat kredibiliti kes pendakwaan.

Timbalan Pendakwa Raya Nor Azizah Mohammad memohon hukuman dikekalkan memandangkan keseriusan pertuduhan.

“Bella mengalami trauma kekal seumur hidup,“ katanya.

Peguam Siti Bainun memohon pengurangan hukuman dengan alasan tiada rekod jenayah terdahulu.

Mahkamah turut menolak permohonan untuk mengemukakan bukti baharu dalam rayuan akhir.

Siti Bainun memfailkan rayuan selepas sabitan dan hukuman dikekalkan oleh Mahkamah Tinggi pada 2 Mei 2024.

Mahkamah juga memerintahkan beliau menandatangani bon berkelakuan baik selama lima tahun.

Khidmat masyarakat 200 jam perlu disempurnakan dalam tempoh enam bulan selepas tamat hukuman. - Bernama