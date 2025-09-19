Skuad futsal negara sasarkan kemenangan penting ke atas UAE esok

KUANTAN: Skuad futsal negara menyasarkan keputusan positif dalam perlawanan penting menentang Emiriah Arab Bersatu (UAE) esok pada aksi Kumpulan G pusingan kelayakan Piala Asia 2026.

Ketua jurulatih Rakphol Sainetngam menyifatkan perlawanan itu sebagai penentu dalam laluan mereka ke pusingan akhir sambil menjangkakan aksi bakal berlangsung sengit.

“Saya yakin esok akan menjadi perlawanan yang sangat baik dan kami mesti memberikan yang terbaik,” katanya pada sidang media di sini hari ini.

Rakphol turut melahirkan rasa puas hati terhadap prestasi keseluruhan pasukan walaupun mengakui penambahbaikan lanjut masih diperlukan.

Jurulatih dari Thailand itu berkata kejohanan ini merupakan langkah terakhir dalam penglibatannya bersama pasukan dengan layak ke pusingan akhir sebagai matlamat utama.

“Kami telah bersama selama dua tahun dan berharap dapat menunjukkan prestasi mantap serta mencapai matlamat,” katanya.

Malaysia akan memulakan kempen kelayakan di Stadium Tertutup SUKPA menentang UAE esok diikuti aksi menentang Bangladesh pada 22 September.

Pasukan negara akan menutup tirai perlawanan kumpulan dengan berdepan Iran pada 24 September.

Lapan juara kumpulan dan tujuh pasukan naib juara terbaik akan menyertai tuan rumah Indonesia dalam Piala Futsal Asia pada Januari tahun depan.

Pemain kebangsaan Khairul Effendy Bahrin berkata semua pemain kini berada pada tahap terbaik dan kelebihan beraksi di laman sendiri perlu dimanfaatkan sepenuhnya.

“Paling penting kami bermain di laman sendiri jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan 100 peratus,” katanya.

Khairul Effendy turut menzahirkan penghargaan atas kepercayaan jurulatihnya selain bertekad memastikan rakan sepasukan bersemangat.

“Esok adalah perlawanan 50-50 dan siapa yang lakukan kesilapan akan kalah jadi Malaysia mesti elak kesilapan,” katanya.

Mengulas saingan kumpulan Khairul mengakui cabaran untuk muncul pendahulu agak sukar apabila perlu berdepan dengan Iran ranking kelima dunia.

Kapten skuad futsal Selangor itu menegaskan Malaysia tidak akan memberi laluan mudah kepada mana-mana pasukan.

“Kami akan pastikan mereka juga berdepan kesukaran menentang Malaysia dan beri 100 peratus dalam setiap perlawanan,” katanya. – Bernama