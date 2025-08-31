Suami isteri maut bot terbalik di perairan Kuala Merchang

MARANG: Sepasang suami isteri ditemukan maut lemas selepas bot fiber yang dinaiki mereka terbalik dipercayai dipukul ombak besar dan angin kencang di perairan Kuala Merchang di sini.

Kejadian berlaku pada pukul 3.30 petang melibatkan bekas tentera Abdul Rahim Mustaffa, 47, dan isterinya Norhasriah Che Osman, 46, yang merupakan suri rumah dari Pulau Kerengga.

Ketua Polis Daerah Marang Supt Mohd Sofian Redzuan berkata siasatan awal mendapati mangsa keluar ke laut pada pukul 7.45 pagi untuk menangkap ikan menggunakan bot bersaiz enam meter.

Mayat mereka ditemui oleh nelayan tempatan pada jarak antara tiga hingga empat kilometer dari Pantai Merchang.

Norhasriah ditemukan pada pukul 4.30 petang manakala suaminya ditemukan pada pukul 4.45 petang.

Mayat pasangan suami isteri itu telah dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk proses selanjutnya.

Polis menasihatkan nelayan dan orang awam supaya sentiasa merujuk ramalan cuaca sebelum ke laut bagi mengelakkan kejadian tidak diingini.

Cuaca di perairan Kuala Merchang dilaporkan tidak menentu sejak 28 Ogos dengan laut bergelora dan angin kencang. – Bernama