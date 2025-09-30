Sultan Nazrin gesa tindakan iklim melalui lensa Maqasid al-Syariah

KUALA LUMPUR: Sultan Perak Sultan Nazrin Shah menegaskan kepimpinan berlandaskan pemikiran baharu dan hala tuju jelas amat diperlukan bagi menangani cabaran perubahan iklim secara berkesan.

Baginda bertitah setiap tindakan menangani perubahan iklim harus dilihat melalui lensa Maqasid al-Syariah semasa menyampaikan ucapan khas di Persidangan Meja Bulat ke-16 anjuran Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Pusat Pengajian Islam Oxford.

Sultan Nazrin menekankan cabaran perubahan iklim menuntut penyelesaian berani, bersifat kolektif dan berteraskan inovasi dalam majlis yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara.

“Keadaan kini amat kritikal dan masa hampir tamat untuk kita bertindak membawa perubahan positif,” titah baginda.

Baginda turut menegaskan isu perubahan iklim tidak seharusnya dipolitikkan demi mencapai kesepakatan global yang diperlukan.

“Perubahan iklim sepatutnya berada di luar batas politik kepartian dan bukan menjadi bola sepak politik,” titah Sultan Nazrin.

Baginda mengingatkan manusia sebagai khalifah bertanggungjawab memelihara bumi berdasarkan ayat al-Quran dan Hadis.

“Kita memikul tanggungjawab sebagai penjaga bumi yang diamanahkan Allah untuk melindunginya bagi generasi masa depan,” titah baginda.

Sultan Nazrin turut menekankan potensi besar kewangan Islam bernilai 5 trillion dolar Amerika dalam menyokong inisiatif perubahan iklim.

Baginda menghargai usaha Malaysia merintis kerangka Sukuk Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab sebagai langkah positif.

Sultan Nazrin mendedahkan kira-kira 15 billion dolar Amerika berjaya dikumpul secara global melalui penerbitan Sukuk Hijau pada 2024.

Dana tersebut membiayai pelbagai projek termasuk ladang solar, sistem pengangkutan lestari dan program biodiversiti.

Program Pembangunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengiktiraf instrumen kewangan Islam sebagai penyelesaian utama ke arah pembangunan mampan.

Baginda turut menekankan kepentingan inovasi teknologi hijau yang benar-benar menyelesaikan masalah alam sekitar.

“Kita perlu pastikan teknologi hijau bukan sekadar mengalih masalah seperti panel solar dibuang membazir atau ladang angin mencemari laut,” titah baginda.

Sultan Nazrin mengingatkan bateri kenderaan elektrik menggunakan mineral nadir bumi yang diekstrak secara merosakkan alam sekitar.

“Kita tidak boleh beranggapan apa yang telah dilakukan sudah mencukupi dalam menangani perubahan iklim,” titah baginda.

Persidangan meja bulat bertemakan Guardians of the Earth: Climate Action Through the Lens of Maqasid al-Shariah itu diadakan sempena ulang tahun ke-40 OCIS.

Mesyuarat tersebut turut dihadiri bekas Presiden Turkiye Dr Abdullah Gul dan bekas Perdana Menteri Kuwait Sheikh Dr Mohammed Al-Sabah. – Bernama