Sultan Nazrin seru kewangan Islam seimbang keuntungan dan tanggungjawab moral

KUALA LUMPUR: Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menyeru institusi kewangan Islam untuk mengimbangi penjanaan keuntungan dengan integriti moral dan tanggungjawab sosial.

Baginda bertitah bahawa kemajuan sebenar bukan hanya terletak pada penciptaan kekayaan tetapi juga dalam usaha memperkasakan masyarakat.

Sultan Nazrin menegaskan keuntungan mesti dicapai dengan tujuan yang jelas dipandu oleh hati nurani serta berteraskan nilai-nilai yang membawa manfaat kepada kebaikan bersama.

Baginda bertitah kewangan Islam berasaskan prinsip kekal seperti keadilan ketelusan akauntabiliti dan perkongsian risiko mesti kekal dinamik inklusif dan berpandangan jauh.

“Kepimpinan mesti berpaksikan keberanian kebijaksanaan dan kejelasan moral,” titah baginda dalam Syarahan Diraja sempena Majlis Santapan Diraja Forum Kewangan Islam Global 2025.

Sultan Nazrin menekankan perlunya mengejar keuntungan dengan tanggungjawab dan pertumbuhan dengan keadilan yang diperkukuh oleh sistem kewangan berasaskan nilai.

Baginda bertitah kejayaan industri kewangan Islam tidak harus diukur hanya berdasarkan prestasi kewangan semata-mata.

Sumbangan kepada kesejahteraan manusia dan kelestarian alam sekitar juga merupakan ukuran penting kejayaan.

Memetik kebijaksanaan Ibn Khaldun baginda bertitah kemakmuran ekonomi mesti sentiasa berpaksikan integriti moral.

Sultan Nazrin menegaskan kepercayaan serta amalan beretika bukanlah pilihan tetapi keperluan asas bagi perdagangan yang mampan.

Baginda turut menekankan kaitan rapat antara aktiviti ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Pertumbuhan kewangan Islam mesti diterjemahkan kepada kemajuan nyata yang memberi manfaat kepada masyarakat bukan hanya kepada pemilik modal.

Sultan Nazrin bertitah kewangan Islam berada pada kedudukan unik untuk merapatkan jurang antara peluang dan keperluan.

Melalui Pendekatan Perantaraan Berasaskan Nilai bank-bank Islam telah menyalurkan hampir 62 bilion ringgit dalam pembiayaan sosial dan 17 bilion ringgit dalam pembiayaan hijau.

Inisiatif berimpak sosial seperti zakat sedekah iTEKAD dan wakaf telah menyalurkan 184 juta ringgit.

Mengenai inisiatif iTEKAD Sultan Nazrin menyifatkannya sebagai contoh cemerlang bagaimana kewangan sosial Islam dapat memperkasa usahawan mikro.

“Dirangka dengan teliti dan berasaskan tujuan yang jelas inisiatif ini memanfaatkan instrumen kewangan sosial Islam untuk memperkasakan usahawan mikro,” titah baginda.

Inisiatif iTEKAD menawarkan latihan berstruktur modal permulaan dan akses kepada pembiayaan mikro kepada usahawan mikro.

Sehingga Jun 2025 lebih 10,000 peserta telah mendapat manfaat daripada program iTEKAD.

Inisiatif ini telah membantu ramai rakyat Malaysia beralih daripada penerima bantuan kebajikan kepada pemilik perniagaan kecil.

Peralihan ini menjana pendapatan mewujudkan peluang pekerjaan serta menyumbang semula kepada masyarakat melalui zakat dan instrumen kewangan sosial lain.

“Inilah kekuatan sebenar kewangan berasaskan tujuan iaitu apabila niat baik diterjemah kepada tindakan kemakmuran akan beredar ke seluruh ekonomi,” titah Sultan Nazrin.

Baginda turut menyeru pembuat dasar pemimpin perniagaan dermawan dan inovator untuk membentuk kerjasama serta perkongsian rentas sempadan.

Kerjasama ini bertujuan memajukan agenda kewangan Islam global yang berprinsip inklusif dan berimpak tinggi.

Sultan Nazrin menyeru industri kewangan memainkan peranan penting dalam menangani cabaran terbesar dunia.

Cabaran tersebut termasuk pembangunan infrastruktur dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Isu penuaan penduduk serta keperluan mendesak bagi inovasi yang inklusif juga perlu ditangani bersama. – Bernama