800,000 kenderaan dijangka masuk Negeri Sembilan sempena Deepavali

SEREMBAN: Polis menjangkakan sebanyak 800,000 kenderaan akan memasuki Negeri Sembilan bersempena perayaan Deepavali yang disambut pada 20 Oktober ini.

Angka ini menunjukkan peningkatan kira-kira 73 peratus berbanding 460,000 kenderaan pada hari biasa.

Ketua Polis Negeri Sembilan Datuk Alzafny Ahmad berkata peningkatan ketara itu berikutan cuti hujung minggu panjang berserta cuti tambahan dua hari dari Kementerian Pendidikan.

Beliau menyatakan sebanyak 279 pegawai dan anggota Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik akan ditugaskan sepanjang Ops Lancar dari 17 hingga 21 Oktober.

Pemantauan dan rondaan akan dipertingkatkan di 19 lokasi hotspot dan tiga blackspot di seluruh negeri.

Alzafny berkata beberapa laluan dijangka mengalami kesesakan termasuk Lebuh Raya Utara Selatan dari Nilai hingga Pedas–Linggi.

Laluan lain yang akan sesak ialah Lebuh Raya Kajang–Seremban dari Pajam ke Ampangan.

Kesesakan juga diramalkan di Jalan Seremban–Kuala Pilah dan Jalan Seremban–Tampin.

Beliau menasihati orang ramai supaya merancang perjalanan lebih awal dan mengelak waktu puncak.

Orang ramai juga disaran menyemak status trafik semasa melalui aplikasi seperti Waze atau Google Maps.

Pengguna jalan raya perlu sentiasa berhati-hati di kawasan tumpuan dan memastikan kenderaan dalam keadaan baik.

Alzafny mengingatkan pemandu agar mengamalkan pemanduan berhemah sepanjang perjalanan.

Beliau menekankan penggunaan lorong kecemasan hanya dibenarkan ketika kecemasan sahaja.

Pengecualian diberikan di lokasi pengaktifan Smart Lane yang dibenarkan untuk kegunaan awam. – Bernama