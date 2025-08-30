Tang Jie-Ee Wei cipta sejarah mara ke final beregu campuran dunia

KUALA LUMPUR: Beregu campuran negara Chen Tang Jie-Toh Ee Wei mencipta sejarah baharu dalam badminton Malaysia dengan mara ke pentas akhir Kejohanan Badminton Dunia.

Pencapaian ini menjadikan mereka sebagai wawasul sulung beregu campuran Malaysia ke final kejohanan dunia selepas rekod sebelumnya hanya separuh akhir pada tahun 2006.

Pasangan ranking keempat dunia itu menunjukkan prestasi cemerlang ketika menewaskan gandingan tuan rumah Thom Gicquel-Delphine Delrue dengan straight set 21-18, 21-16 dalam tempoh 53 minit.

“Pada aksi separuh akhir di Adidas Arena, beregu ranking keempat dunia itu tidak berdepan sebarang masalah untuk mendiamkan penonton,“ menurut laporan rasmi.

Di perlawanan akhir, Tang Jie-Ee Wei akan berdepan dengan pasangan pilihan kedua China Jiang Zhen Bang-Wei Ya Xin yang mara selepas menewaskan rakan senegara.

Pencapaian beregu campuran ini menyamai kejayaan beregu wanita Pearly Tan-M. Thinaah yang juga mara ke final kejohanan tersebut.

“Terdahulu, Pearly-Thinaah juga melakar sejarah apabila menjadi wakil sulung beregu wanita Malaysia mara ke final,“ seperti dilaporkan.

Kejayaan dua pasangan negara ini menandakan detok bersejarah bagi badminton Malaysia dalam kejohanan dunia. – Bernama