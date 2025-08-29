TEKUN Nasional lancar Program Wanita KASEH untuk usahawan wanita

BANTING: Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga (TEKUN) Nasional melancarkan program baharu Wanita KASEH untuk memperkukuh peranan agensi sebagai pemangkin pembangunan usahawan mikro.

Pengerusi TEKUN Nasional Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid menyatakan program ini menyasarkan bantuan kepada wanita terutama daripada golongan B40 dan M40 untuk menceburi bidang keusahawanan.

“Program ini bukan sekadar menyediakan pembiayaan mikro, tetapi turut merangkumi latihan keusahawanan, bimbingan dan berkonsepkan mentor bagi membina keupayaan serta daya tahan usahawan wanita.”

“TEKUN Nasional berharap program ini menjadi pencetus kepada lebih ramai wanita untuk berjaya sebagai usahawan, menyumbang kepada ekonomi negara dan menjadi agen perubahan dalam kalangan masyarakat,“ katanya ketika berucap pada majlis perasmian Program Wanita KASEH TEKUN Nasional di Dataran Pantai Morib.

Program terbaharu inisiatif pembiayaan dan sokongan keusahawanan itu dirasmikan isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr Wan Azizah Wan Ismail.

Abdullah Sani berkata TEKUN Nasional telah membuktikan komitmen menyediakan pembiayaan mikro kepada usahawan kecil dari pelbagai sektor sejak penubuhannya pada 1998.

Beliau berkata sejak 27 tahun lepas, TEKUN Nasional telah menyalurkan 10.5 bilion ringgit kepada 602,059 usahawan di seluruh negara termasuk Selangor yang menerima 1.4 bilion ringgit membabitkan 81,038 usahawan.

“Bagi tahun 2025 pula (setakat Julai), TEKUN Nasional telah menyalurkan 583 juta ringgit kepada 22,392 usahawan di seluruh negara termasuk 2,684 usahawan di Selangor yang menerima manfaat pembiayaan berjumlah 66 juta ringgit.”

“Menariknya, 4.9 bilion ringgit daripada jumlah keseluruhan disalurkan kepada 474,314 usahawan wanita, menunjukkan sokongan signifikan terhadap wanita dalam bidang keusahawanan,“ katanya.

Abdullah Sani mengiringi Wan Azizah Wan Ismail menyampaikan pembiayaan berjumlah 337,000 ringgit kepada lapan penerima dari TEKUN Cawangan Kuala Langat dan Sepang menerusi lima jenis skim sempena Karnival TEKUN MADANI Morib. – Bernama