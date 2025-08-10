Terbuka India: Muhammad Azeem, Danish raih podium pecut 100 meter

KUALA LUMPUR: Pelari pecut negara Muhammad Azeem Mohd Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Roslee menghadiahkan pingat buat negara di Kejohanan Terbuka India, apabila masing-masing meraih podium acara pecut 100 meter (m) di Bhubaneswar, hari ini.

Pada aksi berlangsung di Stadium Kalinga, Muhammad Azeem yang juga pemegang rekod kebangsaan dengan catatan 10.09 saat (s) menjadi individu pertama tiba di garisan penamat dengan catatan 10.35s.

Manakala Danish yang juga beraksi di final bersama-sama Muhammad Azeem, merekodkan 10.50s untuk berada di kedudukan ketiga.

Tempat kedua acara itu dimenangi atlet Sri Lanka, Chamod Yodhasinghe (10.43s).

Terdahulu, kedua-dua pelumba mara ke final selepas Muhammad Azeem menamatkan saringan kedua di tempat pertama, manakala Danish meraih tempat ketiga - BERNAMA