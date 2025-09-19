Tiga lelaki ditahan selepas dikejar lima kereta peronda polis

SHAH ALAM: Tiga lelaki ditahan selepas cubaan melarikan diri daripada pemeriksaan unit peronda polis gagal dalam kejadian di sekitar Klang malam tadi.

Ketua Polis Daerah Klang Selatan ACP Ramli Kasa mengesahkan suspek warga tempatan berusia antara 31 hingga 43 tahun berjaya ditahan di Bandar Sentosa.

Polis mengesan kereta dinaiki suspek dalam keadaan mencurigakan ketika melakukan rondaan di kawasan bulatan Jalan Kebun pada pukul 11.15 malam.

Pemandu kenderaan tersebut memecut laju apabila diarahkan berhenti oleh pihak polis.

Lima kereta peronda polis terpaksa mengejar kenderaan suspek sebelum berjaya menahannya.

Pemeriksaan menemukan sebilah parang panjang dan sepasang sarung tangan dalam kereta terbabit.

Semua suspek mempunyai rekod jenayah lampau dengan pemandu kereta memiliki 23 rekod jenayah dan 11 kesalahan dadah.

Suspek direman selama empat hari bermula hari ini untuk membantu siasatan kes.

Kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam dalam menjalankan tugas.

Siasatan turut melibatkan Seksyen 6(1) Akta Bahan-Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya 1958.

Kesalahan di bawah Seksyen 42(1) Akta Pengangkutan Jalan 1987 turut dikenakan terhadap suspek.

Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi IPD Klang Selatan.

Masyarakat boleh menghubungi talian 03-33762222 atau hadir ke balai polis berhampiran untuk membantu siasatan. – Bernama