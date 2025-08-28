Tiga teras utama pacu kecemerlangan PDRM ke arah lebih dinamik

KUALA LUMPUR: Ketua Polis Negara Datuk Seri Mohd Khalid Ismail menetapkan tiga teras utama bagi memacu kecemerlangan pasukannya ke arah lebih dinamik, progresif dan berintegriti.

Beliau berkata fokus berkenaan meliputi transformasi kepolisan dipacu teknologi dan kecerdasan buatan (AI), pemerkasaan integriti pasukan serta pemantapan kesejahteraan rakyat dan warga Polis Diraja Malaysia (PDRM).

“PDRM akan mengoptimumkan teknologi moden dan AI dalam operasi serta penguatkuasaan undang-undang agar seiring dengan evolusi teknologi semasa.

“Pada masa sama, nilai profesionalisme dan integriti akan terus diperkukuh sebagai benteng daripada gejala rasuah dan salah guna kuasa.

“Selain itu, PDRM komited memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat lebih mesra, responsif, adil dan inklusif,” katanya ketika berucap pada Perhimpunan Bulanan Ketua Polis Negara anjuran Jabatan Cawangan Khas Bukit Aman di sini hari ini.

Mohd Khalid menegaskan keutamaan juga terhadap usaha pencegahan jenayah buli hingga menyebabkan kematian yang memerlukan pendekatan lebih kolektif dan proaktif.

“Sehubungan itu, PDRM mengambil pendekatan untuk memperkukuhkan usaha pencegahan dengan meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan pelajar agar tidak mengambil tindakan yang melampaui batas undang-undang mahupun kemanusiaan,” katanya.

Dalam pada itu, beliau menzahirkan penghargaan kepada Cawangan Khas atas kejayaan mengekang ancaman keselamatan termasuk penahanan 39 warga Bangladesh yang disyaki terbabit dengan Gerakan Militan Bangladesh (GMB) di Johor dan Selangor baru-baru ini.

“Seramai 39 warga Bangladesh berjaya ditahan, dengan sembilan daripadanya telah didakwa di bawah Kanun Keseksaan manakala 29 yang lain dikenakan tindakan pengusiran dan seorang lagi masih ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) 2012 (SOSMA) untuk siasatan lanjut,” katanya.

Selain itu, beliau berkata sejak Januari hingga Julai 2025 Cawangan Khas dengan kerjasama agensi penguatkuasaan lain telah menjalankan 144 operasi dengan nilai rampasan keseluruhan melebihi 187,000 ringgit serta tangkapan warga tempatan dan warga asing.

Pada majlis itu Mohd Khalid turut menyampaikan penghargaan kepada 44 warga PDRM yang menerima Surat Penghargaan Ketua Polis Negara, termasuk dua wakil pasukan penyelamat daripada Pasukan Polis Marin dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) yang terlibat dalam misi menyelamat mangsa nahas helikopter PDRM di perairan Sungai Pulai, Gelang Patah, Johor, 10 Julai lepas.

Dalam pada itu beliau turut menyeru warga Sang Saka Biru untuk mengibarkan Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan sebagai tanda cinta akan negara. – Bernama