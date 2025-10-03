Timbalan pengerusi zon MPPWP terima elaun RM1000 mulai 2025

KUALA LUMPUR: Timbalan Pengerusi Zon dan Setiausaha Zon Majlis Perwakilan Penduduk Wilayah Persekutuan akan mula menerima elaun tetap mulai sesi 2025-2028.

Mereka akan mendapat bayaran bulanan sebanyak RM1,000 dan RM750 masing-masing.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Zaliha Mustafa mengesahkan kelulusan tersebut diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Kerajaan turut bersetuju meningkatkan peruntukan geran aktiviti untuk peringkat zon daripada RM50,000 kepada RM60,000 setahun.

Bagi peringkat sub-zon pula, peruntukan tahunan dinaikkan daripada RM20,000 kepada RM25,000.

Dr Zaliha menyampaikan pengumuman ini dalam Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan MPPWP sesi 2025-2028.

Majlis tersebut turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil yang juga Ahli Parlimen Lembah Pantai.

Sebanyak 1,284 orang telah dilantik sebagai ahli MPPWP bagi mewakili Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.

Dr Zaliha menegaskan bahawa pemberian elaun ini merupakan pengiktirafan kerajaan terhadap peranan besar MPPWP.

Beliau mengingatkan bahawa elaun tersebut datang bersama amanah yang besar untuk memastikan perbelanjaan direkodkan dengan teliti.

Program MPPWP perlu dilaksanakan dengan membawa manfaat sebenar kepada rakyat. – Bernama