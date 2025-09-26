Tourism Pahang promosi tarikan tersembunyi kepada pelancong India

NEW DELHI: Tourism Pahang menganjurkan siri jerayawara di New Delhi dan Chennai bagi menarik minat pelancong India untuk menerokai tarikan tersembunyi negeri itu.

Pegawai jabatan pelancongan bersama 15 wakil industri tempatan mempamerkan kepelbagaian tawaran Pahang kepada pengendali pelancongan dan syarikat penerbangan India.

Kempen promosi itu merangkumi pelancongan rel, perkahwinan destinasi serta perjalanan perniagaan dan persidangan.

Kempen tersebut bermula di New Delhi pada Rabu dan berakhir di Chennai pada Jumaat.

Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan, Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Pahang, Leong Yu Man, menyatakan tujuan lawatan promosi itu.

“Kami berada di sini untuk memperkenalkan permata tersembunyi Pahang yang jarang diterokai seperti Pulau Tioman, Pantai Cherating, Bukit Fraser dan Taman Negara.”

Beliau berkata pihaknya yakin tawaran itu akan menarik minat keluarga dari India, pasangan bulan madu, kumpulan MICE serta perancang perkahwinan mewah.

Leong Yu Man menekankan kepentingan pasaran India sebagai antara sumber pelancong terpenting bagi Malaysia.

Beliau berkata sambutan menggalakkan terhadap jerayawara negeri itu membuktikan hakikat tersebut. – Bernama