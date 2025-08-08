TPM Zahid Malaysia pada perbarisan Hari Kebangsaan Singapura 2025

PUTRAJAYA: Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi akan melawat Singapura selama dua hari bermula esok.

Lawatan ini diadakan atas undangan Kerajaan Singapura sempena Perbarisan Hari Kebangsaan Singapura 2025.

Ahmad Zahid juga berperanan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah dalam lawatan rasmi ini.

Beliau dijadualkan mengadakan kunjungan hormat kepada Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

Mesyuarat dua hala turut diatur bersama Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong.

Perbincangan dijangka memfokuskan kerjasama dua hala dan isu-isu strategik bersama.

“Hubungan Malaysia-Singapura terus kukuh sebagai negara jiran dan rakan ASEAN,“ menurut kenyataan Kementerian Luar Negeri.

Tahun 2025 menandakan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara.

Singapura kekal sebagai rakan dagang kedua terbesar Malaysia di peringkat global.

Pada 2024, jumlah perdagangan dua hala mencecah RM396.22 bilion (AS$86.69 bilion).

Bagi suku pertama 2025, perdagangan bilateral menunjukkan peningkatan 12.2 peratus.

Angka terkini mencatatkan nilai perdagangan RM97.93 bilion (AS$22.00 bilion).

