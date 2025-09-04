Trafik penumpang udara Malaysia capai 9.3 juta pada Julai 2025

PUTRAJAYA: Sektor penerbangan negara kekal berada di landasan kukuh ke arah pemulihan sepenuhnya dengan jumlah trafik penumpang bulanan mencecah 9.3 juta pada Julai 2025.

Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) melaporkan prestasi ini menunjukkan peningkatan 3.9% berbanding bulan Jun dan kenaikan 5.3% berbanding Julai 2024.

Ketua Pegawai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud menyatakan sektor penerbangan negara kekal berdaya tahan dan berada pada landasan kukuh untuk mencapai pemulihan sepenuhnya.

“Prestasi ini dipacu oleh permintaan antarabangsa yang teguh, kesalinghubungan strategik serta inisiatif kerajaan yang mempertingkatkan kemudahan perjalanan.”

“Trajektori positif ini turut diperkuatkan melalui rasionalisasi fungsi ekonomi Suruhanjaya Penerbangan Malaysia (MAVCOM) di bawah CAAM.”

Beliau menegaskan langkah itu mencerminkan komitmen CAAM untuk mengekalkan pertumbuhan dan daya tahan sektor penerbangan Malaysia.

Bagi tempoh antara Januari hingga Julai tahun ini, sektor penerbangan Malaysia merekodkan 61.2 juta penumpang keseluruhannya.

Angka ini membolehkan sektor penerbangan mencapai unjuran tahunan antara 105.8 hingga 112.9 juta penumpang.

Trafik penumpang antarabangsa terus mengatasi permintaan domestik, mencerminkan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan global.

Pada Julai, trafik penumpang antarabangsa meningkat sebanyak 9.6% bulan ke bulan dan 3.4% berdasarkan tahun ke tahun.

Jumlah penumpang antarabangsa sebanyak 4.7 juta ini hampir menyamai angka prapandemik atau 98.7% daripada paras Julai 2019.

Faktor utama pertumbuhan termasuk peningkatan kapasiti tempat duduk bagi laluan domestik dan antarabangsa.

Pengecualian visa 30 hari untuk pelancong dari pasukan utama seperti China dan India juga menyumbang kepada pertumbuhan ini.

Pengenalan laluan baharu termasuk penerbangan terus dari Kota Kinabalu ke Daegu, Subang ke Bangkok dan Kuala Lumpur ke Palembang turut membantu.

Penerbangan antara Malaysia dan negara ASEAN mencatatkan 2.2 juta penumpang pada bulan Julai.

Laluan antara Malaysia dan negara bukan ASEAN merekodkan pertumbuhan lebih kukuh dengan kenaikan 13.3% bulan ke bulan dan 9.6% tahun ke tahun kepada 2.5 juta penumpang.

Trafik penumpang domestik mengalami penurunan kecil sebanyak 1.3% bulan ke bulan disebabkan cuti umum dan cuti sekolah yang berlaku pada Jun.

Walau bagaimanapun, trafik domestik meningkat 7.4% tahun ke tahun dan mencapai 94.8% berbanding paras Julai 2019.

Lapangan terbang utama di seluruh Malaysia turut merekodkan pertumbuhan tahun ke tahun yang positif bagi Julai 2025.

Lapangan Terbang Antarabangsa KL Terminal 1 dan 2 mencatatkan pertumbuhan 4.4% manakala Lapangan Terbang Antarabangsa Senai merekodkan kadar tertinggi sebanyak 9.7%.

Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu dan Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi masing-masing mencatatkan pertumbuhan 7.2% dan 6.6%.

Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang merekodkan pertumbuhan 4.0% manakala Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching meningkat sebanyak 0.2%.

Pergerakan kargo udara menunjukkan peningkatan 11.4% kepada 83.5 juta kilogram pada Julai berbanding Jun 2025.

Perbandingan tahun ke tahun mengalami sedikit penurunan sebanyak 2.8% kepada 93.0 juta kilogram daripada 95.7 juta kilogram pada Julai 2024.

Penurunan ini disebabkan oleh normalisasi corak penghantaran apabila aktiviti pemuatan hadapan mula berkurangan susulan jangkaan pelaksanaan tarif.

Bagi prestasi pada suku kedua 2025, trafik penumpang udara Malaysia meneruskan trend peningkatan dengan pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 10.5% kepada 26.5 juta penumpang.

Angka ini menghampiri 99.3% daripada paras prapandemik 2019 dengan trafik penumpang antarabangsa mencecah 12.9 juta, meningkat 6.5% tahun ke tahun.

Perjalanan domestik menunjukkan pertumbuhan kukuh dengan peningkatan sebanyak 14.7% tahun ke tahun dan 11.8% suku ke suku kepada 13.7 juta penumpang.

Jumlah trafik kargo udara meningkat 4.4% tahun ke tahun kepada 272.9 juta kilogram pada suku kedua 2025.

Peningkatan ini disokong oleh kenaikan 3.8% dalam kargo antarabangsa yang berjumlah 202.9 juta kilogram manakala kargo domestik susut 1.2% kepada 60.8 juta kilogram. – Bernama