Trump akan lawat Malaysia, Jepun, Korea Selatan dalam lawatan Asia

WASHINGTON: Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan beliau akan mengadakan lawatan ke Malaysia, Jepun dan Korea Selatan dalam masa terdekat.

Beliau menegaskan hasratnya untuk terus bersikap baik terhadap China semasa sesi panjang bersama wartawan di Rumah Putih.

Trump menyatakan penghargaannya terhadap hubungannya dengan Presiden China Xi Jinping ketika pertemuan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Ketegangan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China kembali meningkat meskipun Trump kekal optimis.

Beliau menjangkakan pertemuan dengan Xi Jinping minggu depan di Korea Selatan semasa sidang kemuncak ekonomi Asia-Pasifik.

Trump berkata Korea Selatan merupakan tempat yang sesuai untuk pertemuan tersebut dengan pemimpin China.

Ini merupakan kali pertama Trump secara terbuka menyebut rancangan lawatan beliau ke Malaysia dan Jepun.

Beliau tidak memberikan butiran lanjut mengenai jadual lawatan Asia yang bakal berlangsung itu.

Sumber kerajaan Jepun memaklumkan Trump dijangka mengadakan lawatan tiga hari ke Jepun mulai 27 Oktober.

Lawatan ke Jepun akan diadakan selepas menghadiri persidangan serantau di Malaysia yang turut disertai negara-negara Asia Tenggara.

Trump kemudiannya akan meneruskan perjalanan ke Korea Selatan menurut sumber berkenaan.

Lawatan Asia ini merupakan yang pertama sejak beliau memulakan penggal kedua sebagai presiden pada Januari lalu.

Trump sebelum ini berulang kali menyatakan jadual pertemuan dengan Xi Jinping di Korea Selatan. – Bernama-Kyodo