UAE hantar 105 tan bantuan untuk mangsa gempa bumi Afghanistan

ABU DHABI: Emiriah Arab Bersatu (UAE) meningkatkan usaha bantuan kemanusiaannya untuk Afghanistan, dengan tiga pesawat pada Ahad membawa lebih 105 tan bekalan makanan ke wilayah timur yang dilanda gempa bumi.

Menurut Agensi Berita Emirates (WAM), inisiatif itu dilaksanakan di bawah arahan Presiden Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Markas Pemerintahan Operasi Bersama mengumumkan permulaan persiapan untuk penghantaran bantuan kemanusiaan segera bagi menyokong rakyat Afghanistan dan membantu meringankan penderitaan mereka yang terjejas akibat gempa bumi itu.

Usaha itu dilaksanakan dalam rangka jambatan bantuan udara dan laut dari UAE untuk menyokong Afghanistan dalam menangani kesan gempa bumi dan berdiri bersama rakyat Afghanistan dalam keadaan sukar ini.

Langkah itu menzahirkan keprihatinan UAE untuk bertindak balas dengan pantas terhadap mangsa bencana alam dan krisis, serta komitmen berterusannya untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan di seluruh dunia- BERNAMA-WAM