Vaksinasi RSV bantu lindungi jantung lemah, kata IJN

KUALA LUMPUR: Virus sinsitium pernafasan dikenal pasti sebagai faktor tersembunyi yang boleh membahayakan jantung lemah menurut Institut Jantung Negara.

RSV mungkin tidak kelihatan serius pada peringkat awal namun boleh menyebabkan keradangan dan memberi tekanan kepada paru-paru serta jantung.

Analisis meta kes RSV yang disahkan makmal dalam kalangan orang dewasa menunjukkan sehingga satu daripada lima pesakit mengalami komplikasi kardiovaskular.

Ketua Jabatan Kardiologi IJN Datuk Seri Dr Azmee Mohd Ghazi berkata pencegahan RSV perlu dilihat sebagai sebahagian daripada penjagaan kardiovaskular khususnya bagi warga emas dan pesakit berisiko tinggi.

Beliau menekankan jika jangkitan RSV dapat dicegah komplikasi jantung yang menyusul mungkin dapat dielakkan.

Kenyataan Konsensus Klinikal 2025 Persatuan Kardiologi Eropah turut menekankan vaksinasi sebagai satu bentuk baharu pencegahan kardiovaskular.

Penyakit kardiovaskular kekal antara punca utama kematian di Malaysia dengan penyakit jantung iskemia menyumbang antara 15 hingga 18 peratus kematian.

Malaysia telah meluluskan penggunaan vaksin RSV bagi golongan dewasa berusia 50 tahun ke atas dengan penggunaan tambahan bagi kumpulan berisiko tertentu.

Dr Azmee menjelaskan vaksinasi RSV memberi pendekatan baharu untuk melindungi paru-paru dan jantung terutamanya bagi warga emas dengan kondisi sedia ada.

Beliau menambah RSV wujud sepanjang tahun di Malaysia tidak terhad kepada musim tertentu sahaja.

Pembuat dasar perlu mengintegrasikan vaksinasi RSV ke dalam strategi penuaan sihat dan penyakit tidak berjangkit bermula dengan golongan berusia 60 tahun ke atas.

Penyedia perkhidmatan kesihatan perlu menganggap vaksinasi RSV sama seperti suntikan influenza dan pneumokokal dalam pelan rawatan berasaskan risiko.

Keluarga dinasihatkan berunding dengan doktor mengenai vaksinasi awal untuk ibu bapa atau datuk nenek berusia lebih 60 tahun sebelum bulan penularan tinggi.

Dr Azmee menegaskan pencegahan menjadi lebih berkesan apabila dilakukan secara berlapis dengan gabungan pelbagai langkah kesihatan.

Pematuhan pengambilan ubat pemakanan sihat dan senaman kekal penting bersama penambahan vaksinasi khusus terhadap RSV. – Bernama