Wanita China ditahan di KLIA2 guna dokumen perjalanan palsu

PUTRAJAYA: Seorang wanita warga China berusia 28 tahun ditahan kerana disyaki menggunakan dokumen perjalanan palsu untuk berlepas ke luar negara di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 2 semalam.

Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan memaklumkan wanita itu ditahan kira-kira pukul 6.30 petang di Balai Pelepasan Antarabangsa selepas pegawai bertugas mengesan perkara mencurigakan semasa pemeriksaan dokumen.

Wanita tersebut sepatutnya menaiki penerbangan ke Kunming, China pada pukul 9.30 malam.

Siasatan awal mendapati wanita itu mengemukakan pas elektronik bertarikh 22 Julai 2025 yang sah sehingga 20 Julai 2026.

Semakan lanjut menunjukkan dokumen berkenaan tidak wujud dalam sistem dan disyaki palsu serta diperoleh secara tidak teratur.

Wanita itu kini ditahan di Depot Imigresen KLIA2 untuk diserahkan kepada Bahagian Penguatkuasaan KLIA bagi siasatan lanjut di bawah Akta Imigresen 1959/63.

AKPS menegaskan komitmen mereka untuk memastikan kawalan di semua pintu masuk negara sentiasa pada tahap tertinggi.

Agensi tersebut juga menyatakan tidak akan berkompromi terhadap cubaan penyalahgunaan dokumen perjalanan atau pelanggaran undang-undang imigresen. – Bernama