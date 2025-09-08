Wanita didakwa cuba serang Sultan Nazrin Shah di Mahkamah Ipoh

IPOH: Seorang wanita yang cuba menyerang Sultan Perak Sultan Nazrin Shah semasa sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri didakwa dengan kekerasan jenayah terhadap baginda di Mahkamah Majistret di sini.

Nurshazwani Afni Mohamad Zorki, berusia 41 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Mohd Harith Mohd Mazlan tetapi tiada pengakuan direkodkan.

Mengikut pertuduhan, beliau didakwa di bawah Seksyen 352 Kanun Keseksaan kerana melakukan kekerasan jenayah ke atas Sultan Nazrin di hadapan Dewan Bandaran Ipoh pada 31 Ogos jam 8.20 pagi.

Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum penjara sehingga tiga bulan atau denda sehingga 1,000 ringgit atau kedua-duanya sekali.

Timbalan Pendakwa Raya Nasrul Hadi Abdul Ghani memohon supaya pertuduhan dibacakan tanpa pengakuan kerana pemeriksaan awal mendapati tertuduh mempunyai penyakit skizofrenia.

Nasrul Hadi juga memohon agar tertuduh menjalani pemeriksaan serta pemantauan di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan selama sebulan mengikut Seksyen 342 Kanun Tatacara Jenayah.

Beliau berkata ia bagi pengesahan penyakit skizofrenia yang dihadapi tertuduh dan menilai kewarasannya semasa kejadian serta boleh membuat pengakuan bagi dibicarakan.

Majistret kemudian membenarkan permohonan tersebut untuk pemeriksaan kesihatan mental tertuduh.

Tertuduh diwakili peguam M. Saravanan daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan.

Pada sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perak lepas, seorang wanita ditahan kerana menceroboh pentas utama dan cuba menyerang Sultan Nazrin ketika lagu kebesaran negeri berkumandang. – Bernama