Warga emas hilang lebih seminggu ditemukan reput dalam semak

MIRI: Seorang lelaki warga emas yang keluar meninggalkan rumahnya lebih seminggu lepas ditemukan meninggal dunia dalam keadaan reput di kawasan Sebubok, Batu Niah malam tadi.

Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak dalam kenyataan hari ini memaklumkan mayat Chong Nyuk Fan, 77, ditemukan berhampiran lokasi kenderaan pacuan empat roda milik mangsa ditinggalkan.

Kenyataan itu memaklumkan PGO menerima laporan mengenai kehilangan mangsa pada 9.18 malam.

Pihak bomba bersama polis kemudiannya menuju ke lokasi kejadian dan tiba pada 9.44 malam.

Operasi pencarian dijalankan di dalam radius 50 meter dari tempat kenderaan mangsa dijumpai dan dalam tempoh 20 minit, mangsa telah ditemukan di kawasan rumput tinggi di bahu jalan dalam keadaan reput.

Berdasarkan laporan polis yang dibuat oleh keluarganya semalam, Chong keluar dari rumah di kawasan Senadin pada 14 September lepas dengan menaiki kenderaan pacuan empat roda itu tanpa memaklumkannya kepada mereka.

Semakan pada Sistem Penentu Kedudukan Global mendapati kenderaan tersebut telah dipandu dari Miri ke Belaga pada 14 September sebelum menuju ke simpang Batu Niah pada 17 September yang merupakan lokasi terakhir dikesan.

Kenderaan itu kemudiannya ditemukan di tepi jalan namun mangsa tiada di dalamnya.

Usaha keluarga mangsa mencari warga emas berkenaan di kawasan itu juga gagal sebelum laporan polis dibuat untuk mendapatkan bantuan bagi mengesan keberadaan Chong. – Bernama