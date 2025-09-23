WIPO lantik pegawai MyIPO sebagai Felo Pelawat ASEAN di Geneva

PETALING JAYA: Pertubuhan Harta Intelek Sedunia (WIPO) memberikan komitmen untuk melantik seorang pegawai Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO) sebagai Felo Pelawat ASEAN di ibu pejabatnya di Geneva, Switzerland.

Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Mohd Ali menyatakan pelantikan tersebut akan menyumbang kepada penyelidikan berasaskan data mengenai ekosistem inovasi.

Beliau menekankan bahawa inisiatif ini juga akan menilai kesan dasar terhadap aktiviti inovatif untuk memperkukuh kepakaran serantau dalam bidang ekonomi inovasi dan harta intelek.

Armizan menambah bahawa WIPO turut mempelawa pegawai paten, profesional paten dan agensi kerajaan yang berminat meningkatkan kemahiran penggubalan paten mengikut piawaian antarabangsa.

Program latihan praktikal WIPO International Patent Drafting Training Program disediakan untuk tujuan tersebut menurut kenyataan beliau.

Inisiatif tersebut turut merangkumi Inventor Assistance Program (IAP) yang membuka peluang kepada pencipta individu dan perusahaan kecil.

Program IAP membenarkan mereka mendapatkan bimbingan profesional secara pro bono sepanjang proses permohonan paten.

“Inisiatif ini memberi manfaat kepada profesional paten dengan meningkatkan kemahiran penggubalan paten serta memperkukuh reputasi perkhidmatan mereka,” katanya.

Armizan menegaskan bahawa program tersebut juga membantu mempertingkatkan kualiti permohonan paten tempatan dan memperkukuh ekosistem inovasi negara.

MyIPO dan WIPO sebelumnya telah memeterai Memorandum Persefahaman (MoU) bagi memperkukuhkan kerjasama dalam bidang harta intelek dan inovasi.

MoU itu disempurnakan oleh Ketua Pengarah MyIPO Yusnieza Syarmila Yusoff dan Ketua Pengarah WIPO Daren Tang Heng Shim dengan disaksikan Armizan di Menara MyIPO.

Armizan menjelaskan bahawa MoU itu adalah sebahagian pendekatan untuk memastikan ekosistem harta intelek dan inovasi Malaysia terus berkembang.

Beliau berkata kerjasama ini juga memastikan Malaysia berdaya saing di peringkat global dalam bidang harta intelek.

“Melalui MoU ini, MyIPO dan WIPO akan meningkatkan kerjasama serta pertukaran pengetahuan antaranya dalam memperluaskan latihan dan pembangunan kapasiti,” katanya.

Kerjasama tersebut turut merangkumi mengukuhkan penguatkuasaan hak harta intelek dan menyediakan sokongan serta bantuan teknikal.

Malaysia dan WIPO juga bersetuju meneroka pelbagai kerjasama strategik termasuk penglibatan dalam Projek Analitik Paten ASEAN.

Projek tersebut akan menampilkan kejayaan inovasi tempatan seperti MyB Prosthetic Limb Technology di peringkat global.

Armizan menyatakan Malaysia akan memainkan peranan aktif dalam Projek ASEAN Lab2Market untuk menggerakkan komersialisasi inovasi universiti.

Negara ini juga terlibat dalam Projek Pembiayaan IP ASEAN yang membangunkan metodologi serta instrumen pembiayaan berasaskan harta intelek bersama institusi kewangan.

Beliau berkata kementerian percaya kerjasama strategik itu akan menjadi pemangkin penting dalam mengangkat Malaysia sebagai negara proaktif dalam pemerkasaan harta intelek.

Inisiatif ini seiring dengan aspirasi Malaysia MADANI untuk memacu ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi mampan. – Bernama