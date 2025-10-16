Young Tigers tewas 4-1 kepada Great Britain dalam SOJC 2025

JOHOR BAHRU: Great Britain meneruskan rentak cemerlang dengan menewaskan Malaysia 4-1 dalam aksi Kejohanan Hoki Bawah 21 Tahun Piala Sultan Johor 2025 di Stadium Hoki Taman Daya.

Pasukan pelawat itu mendahului seawal minit ke-10 menerusi Kaden Draysey hasil pukulan sudut penalti.

Muhammad Adam Asyraf Mohd Johari menyamakan kedudukan untuk Malaysia pada minit ke-17 melalui jaringan padang.

Kelebihan tersebut tidak bertahan lama apabila Jonny Sturch-Hibbitt kembali meletakkan Great Britain di depan pada minit ke-19.

Monty Neave menambah jaringan pada minit ke-26 untuk memberi kelebihan 3-1 kepada Great Britain.

Sturch-Hibbitt sekali lagi meledak gol pada minit ke-39 untuk memastikan kemenangan bergaya 4-1 buat pasukannya.

Ketua Jurulatih Nor Saiful Zaini Nasiruddin mengakui pasukannya bergelut mengekang corak permainan pantas Great Britain.

Beliau berkata cara Great Britain mengawal bola lebih kemas menyebabkan Malaysia susah untuk memintas.

Nor Saiful menambah pasukan juga gagal memanfaatkan peluang yang dimiliki ketika kedudukan 1-1 dan 2-1.

Beliau berkata walaupun keputusan 4-1 dilihat besar, ia dianggap wajar memandangkan kelebihan Great Britain dari segi kematangan taktikal.

Ketua jurulatih itu menyifatkan empat gol yang dibenarkan agak tinggi tetapi mengakui Great Britain memang pasukan yang lebih baik.

Nor Saiful berkata perlawanan ini menjadi pengajaran berguna buat skuad Young Tigers untuk memperkemas rentak permainan.

Beliau menekankan pasukan perlu belajar menyesuaikan diri dengan tempo pantas pasukan lawan terutama dalam serangan balas.

Skuad Young Tigers dijadual menentang India pada Jumaat ini dalam kejohanan tersebut. – Bernama