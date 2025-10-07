Pemenang FFM34 terima sokongan dana kreatif RM1 juta

KUALA LUMPUR: Pemenang Kategori Filem Terbaik Festival Filem Malaysia ke-34 akan menerima sokongan melalui Dana Kandungan Kreatif berjumlah RM1 juta.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching menyatakan ini sebagai tanda sokongan berterusan kerajaan terhadap penggiat filem tempatan.

Beliau berbangga dengan kutipan box office yang dicapai tahun ini sebagai petanda positif perkembangan industri filem negara.

“Saya berpandangan adalah wajar untuk kita menaikkan jumlah hadiah yang ditawarkan,” katanya kepada pemberita selepas Majlis Perasmian FFM34 dan Pengumuman 5 Terbaik.

Teo menegaskan dengan dana itu pemenang berpotensi menghasilkan filem yang benar-benar berkualiti dan memberi impak besar kepada industri.

Beliau turut mengumumkan tahun ini merupakan detik penting bagi industri filem dan kandungan negara.

Kementerian akan membentangkan pindaan terhadap Akta Finas 1981 serta memperbaharui Dasar Perfileman Negara.

Perubahan ini sejajar dengan kemajuan teknologi dan perubahan landskap ekosistem kreatif masa kini.

Teo meminta Finas memastikan semua dasar serta polisi pembangunan industri filem diteliti dalam perancangan jangka pendek dan panjang.

Ini bagi merealisasikan aspirasi menjadikan Malaysia sebagai hab perfileman serantau yang berjaya.

FFM34 bertemakan “Karya Kreatif, Sinema Dinamik” menerima sambutan menggalakkan dengan 41 filem cereka, 26 filem pendek dan 23 dokumentari.

Finas turut menganjurkan Program Tribute: Penghargaan kepada Tokoh-Tokoh Perfileman Veteran Negara.

Program ini mengiktiraf empat penggiat seni tanah air iaitu Datin Rusnani Jamil, Ruminah Sidek, Datuk Rahim Razali dan Othman Hafsham.

Malam Anugerah FFM34 akan berlangsung di Auditorium Seri Angkasa, Angkasapuri pada 1 November.

Acara itu akan dihoskan oleh pelakon Datuk Afdlin Shauki bersama Che Puan Sarimah Ibrahim.

Majlis anugerah itu turut disiarkan secara langsung menerusi TV2 RTM serta YouTube Finas. – Bernama