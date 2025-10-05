23 sukarelawan Malaysia dibebaskan dari Israel, rakyat puji diplomasi kerajaan

KUALA LUMPUR: Kejayaan Kerajaan MADANI di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa pulang 23 rakyat Malaysia yang ditahan oleh rejim Zionis ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) telah meredakan kebimbangan rakyat.

Keberkesanan diplomasi negara di peringkat antarabangsa turut terbukti melalui kejayaan operasi ini.

Orang ramai yang mengikuti perkembangan sukarelawan negara itu meluahkan rasa bangga atas keberanian dan nilai kemanusiaan yang ditunjukkan mereka.

Bantuan kepada rakyat Palestin yang sekian lama dizalimi rejim Israel menjadi fokus utama misi kemanusiaan tersebut.

Amilah Fadhlina Azman berusia 26 tahun menyatakan usaha berterusan kerajaan membuktikan keprihatinan terhadap keselamatan rakyat di luar negara.

Beliau menekankan komitmen tinggi negara terhadap Palestin melalui tindakan diplomatik ini.

Siti Ayuni Johar berusia 24 tahun turut menzahirkan penghargaan kepada kerajaan atas usaha diplomasi antarabangsa tersebut.

Kemampuan Malaysia memainkan peranan penting dalam isu global sekali lagi terbukti melalui kejayaan ini.

Mohd Syukri Mohd Salleh berusia 36 tahun menyifatkan langkah membawa pulang aktivis terbabit sebagai tindakan tepat bagi mengelak ketegangan berpanjangan.

Keselamatan rakyat Malaysia sentiasa menjadi keutamaan kerajaan dalam menangani situasi antarabangsa.

Siti Nur Shakina Daud berusia 23 tahun berkata misi GSF mempunyai nilai besar kerana berjaya mengangkat suara kemanusiaan untuk Palestin.

Risiko tinggi yang dihadapi sukarelawan tidak menghalang mereka daripada menyuarakan solidariti terhadap nasib rakyat Palestin di Gaza.

Nurul Raihan Nabila Hashim berusia 24 tahun menyifatkan misi itu sebagai langkah yang baik dalam menzahirkan sokongan kepada rakyat Palestin.

Beliau mengucapkan terima kasih kepada 23 sukarelawan atas keberanian luar biasa mereka.

Kerajaan Malaysia mengambil langkah tepat dan pantas dalam memastikan kesemua sukarelawan pulang ke tanah air dengan selamat.

Pada Khamis lepas, 23 aktivis rakyat Malaysia yang menyertai misi GSF telah ditahan tentera rejim Zionis selepas kapal mereka dipintas.

Kejadian berlaku ketika kapal berada di perairan Zon Merah R3 di Laut Mediterranean sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod Israel.

Semua aktivis warga Malaysia telah dibebaskan dan berlepas dari Lapangan Terbang Ramon Israel pada 6.45 petang waktu Malaysia semalam.

Mereka tiba di Istanbul pada 8.40 malam tadi waktu Malaysia sebelum meneruskan perjalanan pulang ke Malaysia.

GSF disertai lebih 500 aktivis dari 45 negara belayar menuju ke Gaza sebagai simbol solidariti.

Misi ini bertujuan memecahkan sekatan Israel sambil menghantar bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza. – Bernama