Ribuan beruang teddy bentuk peta Palestin terbesar di Dataran Merdeka

KUALA LUMPUR: Ribuan beruang teddy akan membentuk peta Palestin terbesar di Dataran Merdeka sebagai simbol solidariti terhadap lebih 18,000 kanak-kanak terkorban di Gaza.

Kempen ini dianjurkan oleh Sumud Nusantara sempena Karnival Sumud Nusantara untuk mengingatkan dunia tentang penderitaan kanak-kanak tidak berdosa.

Inisiatif bersejarah ini mengajak orang ramai membawa atau membeli beruang teddy untuk diletakkan dalam formasi sebagai simbol kasih sayang.

“Setiap teddy bear yang anda bawa atau beli bukan sekadar patung mainan, tetapi lambang cinta, doa, dan solidariti kita bersama mereka yang telah pergi,” menurut hantaran rasmi.

Sebahagian hasil jualan teddy bear akan disalurkan ke usaha bantuan kemanusiaan di Gaza untuk menyediakan keperluan asas penduduk terjejas.

Acara kemuncak kempen akan berlangsung pada 24 Ogos dengan sasaran memecah rekod jumlah beruang teddy paling banyak diletakkan sebagai simbol solidariti.

Kempen ini menggalakkan penyertaan semua lapisan masyarakat melalui maklumat lanjut di akaun Facebook Sumud Nusantara.

Lebih 2,000 peserta dijangka menyertai Konvoi Darat Sumud Nusantara dari seluruh negara menuju Dataran Merdeka.

Lebih 1,000 kenderaan dari seluruh negara serta lapan negara luar akan menyertai konvoi solidariti membawa bendera Palestin.

“Konvoi Darat Sumud Nusantara akan merentasi negeri-negeri dengan semangat perjuangan, membawa mesej jelas kepada dunia,” menurut kenyataan rasmi.

Malam Himpunan dan Selawat - MalaysiaKu Bersama Gaza merupakan acara kemuncak Karnival Sumud Nusantara 2025 dari 22 hingga 24 Ogos.

Acara ini anjuran bersama Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia dan Cinta Gaza Malaysia.

Perhimpunan dijangka menghimpunkan lebih 100,000 peserta dari seluruh negara dengan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. – Bernama