PETALING JAYA: At least 15 victims have been confirmed dead in a tragic accident involving a bus carrying Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) students and a Perodua Alza multi-purpose vehicle (MPV) along the East-West Highway near Tasik Banding, Gerik, Perak in the early hours this morning.
However, identification processes are currently being carried out to determine the identities of the deceased victims.
Below are the list of students who had boarded the bus, according to several reports:
1. FAKHRUL ARIF ROSDI
2. LILI SUZANA
3. MOHAMMAD AQIL TAQIUDDIN MOHD SOFIAN
4. MUHAMMAD ADIB HAZIM HALIM
5. MUHAMMAD SHAFIE MAT ANUAR
6. MUHAMMAD SYAHIR MOHD SABERI
7. NIK AMNI NADIAH NIK NOR ZABIR
8. NOR ERIKA ELYSHA MOHD ZAIDI
9. NUR ADILAH MOHD RUSDI
10. NUR AINUL QISTINA MAT ALI
11. NUR ALYA SYAFIQAH MAT ROZI
12. NUR AZTIERAH M ARIFFIN
13. NUR DALILA FARHANA MOHAMAD ISMA
14. NUR IRDINA YAMIN HURI
15. NUR IZZATI MAISARAH IBRAHIM @ AZIZI
16. NUR LIYANA ZANUDIN
17. NURLY SAHIRAH AZMAN
18. NURUL AIN OMAR
19. NURUL ATIRAH ZAKARIA
20. NURUL FARHANA AB AZIZ
21. NURUL FATIHAH ABU SETAMAN
22. NURUL IZYANTI MUHAMAD AZAHAR
23. NURUL NADIA ABDUL ZAMID
24. ROHADATUL AISY MOHD ZAKI
25. SITI NURNAJIHAH SHIHABUDDIN
26. SUFEA ADELA MASLIHAIZAN
27 .TUAN MUHAMMAD ADHAM TUAN ADNAN
28. WAN NOR MASYITAH WAN HUSSIN
29. FATIN NASRIEN
30. MUHAMMAD MUSTAQIM BIN ROSDE
31. WAN NUR SUHAILA
32. ABDUL WAFIY KAMARUDIN
33. AIMI NASUHA CHE AZMI
34. ANIS SOFFIYYA MD ZAIDI
35. MUHAMMAD ZAHIM ZAKRI MOKHARIZAM
36. NUR IZZATI MD RAJMI
37. NURRIN NAJWA MOHD AZMI
38. NURUL YUSRINA YUSOF
39. WAN MUHAMMAD HANIFAH WAN AZMAN
40. WAN NUR FARAH SYUHADA WAN IBRAHIM
41. NOR AYUNI MASLAN
42. ALEEYA MAISARAH AZIZZANI
43. FAKHIRA ASMALIA ZULKIFLI
44. NIK KHAIRULNISA RUZMI
READ ALSO: Gerik Crash: Socmed erupts in grief and anger after tragedy killing 15