PETALING JAYA: At least 15 victims have been confirmed dead in a tragic accident involving a bus carrying Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) students and a Perodua Alza multi-purpose vehicle (MPV) along the East-West Highway near Tasik Banding, Gerik, Perak in the early hours this morning.

However, identification processes are currently being carried out to determine the identities of the deceased victims.

Below are the list of students who had boarded the bus, according to several reports:

1. FAKHRUL ARIF ROSDI

2. LILI SUZANA

3. MOHAMMAD AQIL TAQIUDDIN MOHD SOFIAN

4. MUHAMMAD ADIB HAZIM HALIM

5. MUHAMMAD SHAFIE MAT ANUAR

6. MUHAMMAD SYAHIR MOHD SABERI

7. NIK AMNI NADIAH NIK NOR ZABIR

8. NOR ERIKA ELYSHA MOHD ZAIDI

9. NUR ADILAH MOHD RUSDI

10. NUR AINUL QISTINA MAT ALI

11. NUR ALYA SYAFIQAH MAT ROZI

12. NUR AZTIERAH M ARIFFIN

13. NUR DALILA FARHANA MOHAMAD ISMA

14. NUR IRDINA YAMIN HURI

15. NUR IZZATI MAISARAH IBRAHIM @ AZIZI

16. NUR LIYANA ZANUDIN

17. NURLY SAHIRAH AZMAN

18. NURUL AIN OMAR

19. NURUL ATIRAH ZAKARIA

20. NURUL FARHANA AB AZIZ

21. NURUL FATIHAH ABU SETAMAN

22. NURUL IZYANTI MUHAMAD AZAHAR

23. NURUL NADIA ABDUL ZAMID

24. ROHADATUL AISY MOHD ZAKI

25. SITI NURNAJIHAH SHIHABUDDIN

26. SUFEA ADELA MASLIHAIZAN

27 .TUAN MUHAMMAD ADHAM TUAN ADNAN

28. WAN NOR MASYITAH WAN HUSSIN

29. FATIN NASRIEN

30. MUHAMMAD MUSTAQIM BIN ROSDE

31. WAN NUR SUHAILA

32. ABDUL WAFIY KAMARUDIN

33. AIMI NASUHA CHE AZMI

34. ANIS SOFFIYYA MD ZAIDI

35. MUHAMMAD ZAHIM ZAKRI MOKHARIZAM

36. NUR IZZATI MD RAJMI

37. NURRIN NAJWA MOHD AZMI

38. NURUL YUSRINA YUSOF

39. WAN MUHAMMAD HANIFAH WAN AZMAN

40. WAN NUR FARAH SYUHADA WAN IBRAHIM

41. NOR AYUNI MASLAN

42. ALEEYA MAISARAH AZIZZANI

43. FAKHIRA ASMALIA ZULKIFLI

44. NIK KHAIRULNISA RUZMI

