Relief centre opens in Lunas for flash flood victims in Kulim

KULIM: A temporary relief centre opened at Kampung Belakang Taman Sang Kancil in Lunas at 8.30 pm on Thursday to accommodate flash flood victims from surrounding areas.
Kulim Civil Defence officer Captain (PA) Amirul Aliff Ahmad stated that continuous rain beginning at 5 pm caused flooding in several areas across the district.
Initial reports confirmed flash floods occurred in Kampung Padang Tembak, Taman Seri Kulim, Kampung Seri Kulim, Kampung Taman Kancil, Lunas, and Kampung Padang Limau.
Water levels have started receding with some areas already recovered according to his statement.
The total number of evacuees remains unconfirmed as evacuation and data collection processes continue. – Bernama