0.3% penjawat awam bankrap antara 2020 hingga Jun 2025

KUALA LUMPUR: Statistik Jabatan Insolvensi Malaysia menunjukkan 4,194 kes kebankrapan membabitkan penjawat awam direkodkan antara 2020 hingga Jun 2025.

Angka ini mewakili sekitar 0.3 peratus daripada 1.6 juta penjawat awam di negara ini.

Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata kerajaan menyediakan bantuan kewangan melalui Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK).

Perkhidmatan ini termasuk nasihat kewangan, pengurusan hutang, dan program penstrukturan semula pembiayaan.

Bagi pegawai baharu, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) melaksanakan Program Transformasi Minda (PTM).

Program ini memberi pendedahan awal tentang pengurusan kewangan peribadi untuk mengelak masalah hutang.

Penjawat awam juga tertakluk kepada peraturan yang mengehadkan gaji bersih bulanan tidak kurang daripada 40 peratus.

Ini bertujuan mengelakkan mereka daripada terjerumus dalam masalah kewangan yang serius.

Lim Hui Ying menjawab soalan Abdul Latiff Abdul Rahman (PN-Kuala Krai) mengenai trend peningkatan hutang isi rumah.

Setakat Mac 2025, jumlah hutang isi rumah negara mencecah RM1.65 trilion atau 84.3 peratus daripada KDNK.

Namun, hutang ini kekal terkawal memandangkan aset kewangan isi rumah bernilai RM3.45 trilion.

Nilai aset ini adalah 2.1 kali ganda lebih tinggi daripada jumlah hutang.

Perumahan merupakan komponen terbesar hutang isi rumah dengan 61.1 peratus.

Kerajaan menyediakan pelbagai skim perumahan mampu milik seperti Residensi MADANI dan PR1MA.

Ini termasuk mengambil kira situasi khusus di bandar seperti Johor Bahru yang berdepan kos sara hidup tinggi. - Bernama