11 lagi kapal belayar ke Gaza cabar sekatan Israel

ISTANBUL: Sebanyak 11 lagi kapal sedang belayar menuju Semenanjung Gaza bagi mencabar sekatan Israel yang berlarutan selama bertahun-tahun.

Freedom Flotilla Coalition (FFC) mengesahkan perkembangan ini dalam kenyataan rasmi pada Khamis.

Dua bot yang mengibarkan bendera Itali dan Perancis berlepas dari Otranto, Itali pada 25 September.

Kapal Conscience kemudian menyertai misi bantuan kemanusiaan ini pada 30 September.

Kesemua kapal tersebut dijangka bergabung dengan konvoi “Thousand Madleens to Gaza” yang terdiri daripada lapan buah bot.

Gabungan kedua-dua kumpulan itu akan membentuk konvoi besar seramai 11 kapal menuju Gaza.

FFC menganggarkan kira-kira 100 orang aktivis berada di atas kapal-kapal berkenaan.

Kesemua kapal kini dilaporkan sudah berada di perairan Crete.

FFC ditubuhkan pada tahun 2008 khusus untuk membantu penduduk Gaza.

Pertubuhan itu telah melancarkan puluhan misi bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza.

Misi terbaharu ini berlepas sehari selepas serangan tentera laut Israel terhadap 42 bot lain.

Pasukan keselamatan Israel turut merampas bot-bot tersebut dan menahan lebih 450 aktivis.

Israel mempunyai rekod menyerang kapal bantuan yang cuba memasuki Gaza.

Rejim itu sering merampas kargo bantuan dan menghantar pulang aktivis kemanusiaan.

Sekatan terhadap Gaza telah berlangsung selama hampir 18 tahun.

Hampir 2.4 juta penduduk Gaza terperangkap dalam sekatan ketat ini.

Keadaan bertambah buruk apabila Israel mengetatkan sekatan pada Mac lalu.

Penutupan lintasan sempadan menghalang penghantaran makanan dan ubat-ubatan penting.

Wilayah Gaza kini menghadapi krisis kebuluran yang serius.

Pengeboman Israel sejak Oktober 2023 telah meragut lebih 66,200 nyawa penduduk Palestin.

Kebanyakan mangsa yang terkorban adalah wanita dan kanak-kanak.

Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berulang kali memberi amaran tentang keadaan Gaza.

Kumpulan hak asasi manusia menyatakan wilayah itu tidak lagi boleh didiami.

Kebuluran dan penyakit terus merebak dengan pantas di seluruh Gaza. – Bernama-Anadolu