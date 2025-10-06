167 keluarga nikmati kediaman baharu PPR Ampar Tenang bernilai RM88 juta

DENGKIL: Impian 167 keluarga untuk memiliki kediaman sendiri akhirnya menjadi kenyataan menerusi Projek Perumahan Rakyat Ampar Tenang.

Projek bernilai lebih RM88 juta ini menyelesaikan isu penempatan penduduk yang berlarutan lebih 25 tahun.

Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amirudin Shari berkata ia bermula sekitar 1998 apabila pembinaan Putrajaya melibatkan pemindahan peladang dari Ladang Prang Besar.

“Alhamdulillah, hari ini perumahan dijanjikan kira-kira 25 hingga 26 tahun lepas dapat direalisasikan,“ katanya.

Beliau sebelum ini menyatakan kerajaan negeri pernah membelanjakan RM1.5 juta untuk menyelenggara perumahan sementara yang daif.

Penyerahan rumah akan dibuat secara berperingkat dengan beberapa proses perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Peserta perlu membayar antara RM20,000 dan RM50,000 untuk memiliki aset bernilai RM145,000.

Amirudin menyifatkan kejayaan PPR Ampar Tenang sebagai hadiah terbaik sempena Deepavali.

Majoriti keluarga yang menerima rumah terdiri daripada masyarakat India.

Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Aiman Athirah Sabu turut hadir dalam majlis penyerahan surat tawaran.

Beliau berkata kementerian akan terus bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri dan PBT.

Kerjasama ini bagi memastikan agenda pembangunan inklusif dan holistik dapat dicapai.

KPKT memaklumkan 167 peserta fasa pertama dipilih berdasarkan penyelesaian bayaran RKR Taman Pertama.

Pemilihan juga berdasarkan urusan dokumentasi berkaitan penukaran nama atau pusaka.

PPR Ampar Tenang melibatkan pembinaan 404 unit rumah teres satu tingkat.

Setiap unit berkeluasan 700 kaki persegi dibina di atas tanah seluas 30 ekar.

Rumah dilengkapi tiga bilik tidur dan dua bilik air.

Kawasan perumahan turut mempunyai balai komuniti dan kawasan lapang untuk kegunaan bersama penduduk. – Bernama