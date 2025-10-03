23 sukarelawan Malaysia ditahan Israel, pasukan undang-undang siap di Jordan

SEPANG: Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara (SNCC) mengesahkan 23 sukarelawan Malaysia yang menyertai misi Global Sumud Flotilla (GSF) telah ditahan tentera Israel selepas insiden pintasan di zon merah.

Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr Sani Araby Abdul Alim Araby menyatakan kesemua mereka ditahan pada 4.25 petang semalam selepas komunikasi terputus dan visual menunjukkan tindakan penahanan.

Laporan awal mengesahkan kapal-kapal seperti Sirius, Estrella, Alma dan Huga telah mula masuk ke Pelabuhan Ashdod di Ashkelon.

SNCC menjangkakan kemungkinan sebahagian peserta telah dipindahkan ke darat.

Sani Araby turut memaklumkan pasukan perundangan Malaysia di Jordan berada dalam keadaan siap siaga untuk menjadi wakil dalam sebarang proses soal siasat.

Beliau menekankan mengikut prosedur operasi standard, mereka yang ditahan tidak akan memberi jawapan jika tiada wakil sah yang hadir.

Antara rakyat Malaysia yang ditahan ialah penyanyi Heliza Helmi dan adiknya Nur Hazwani Afiqah yang menaiki kapal Hio.

Penyanyi terkenal lain yang ditahan termasuk Nurfarahin Romli (Farah Lee), Danish Nazran Murad, dan Zizi Kirana.

Senarai lengkap sukarelawan yang ditahan merangkumi Musa Nuwayri, Iylia Balqis, Sul Aidil, Haikal Abdullah, Muaz Zainal, Zulfadhli Khiduddin dan Rusydi Ramli.

Razali Awang, pempengaruh Nurul Hidayah Mohd Amin (Ardell Aryana), PU Rahmat, Norhelmi Ab Ghani, Mohd Asmawi Mukhtar, dan Norazman Ishak juga antara yang ditahan.

Zainal Rashid, Ustaz Muhammad, Muhammad Hareez Adzrami (Haroqs), Muhd Haikal Luqman Zulkefli, dan Taufiq Mohd Razif turut disenaraikan dalam kumpulan yang ditahan.

GSF disertai lebih 500 aktivis dari 45 negara belayar menuju ke Gaza sebagai simbol solidariti dan usaha memecahkan sekatan Israel.

Misi kemanusiaan itu mendapat perhatian dunia apabila turut disertai tokoh antarabangsa termasuk aktivis iklim Greta Thunberg.

Pelakon Hollywood Susan Sarandon serta cucu Nelson Mandela, Mandla Mandela juga antara peserta misi bersejarah ini.

Pelayaran GSF merentasi Laut Mediterranean membawa bekalan makanan, ubat-ubatan serta mesej keamanan.

Misi ini menggesa agar peperangan dan krisis kebuluran dihentikan selain menuntut pembukaan akses koridor kemanusiaan ke Gaza. – Bernama