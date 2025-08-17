600 anggota polis kawal keselamatan program RXZ Members 7.0 di Terengganu

KUALA NERUS: Sebanyak 600 pegawai dan anggota polis akan mengawal keselamatan semasa program RXZ Members 7.0 di Litar Permotoran Gong Badak.

Ketua Polis Terengganu Mohd Khairi Khairuddin menyatakan jumlah peserta dijangka mencecah 100,000 orang tahun ini.

Anggota polis akan ditempatkan di lokasi strategik di seluruh negeri bagi mengelak kesesakan lalu lintas.

Unit Rondaan Bermotosikal dan Unit Kereta Peronda akan bertugas di kawasan penginapan peserta.

Tiga kes kemalangan maut dan 89 saman direkodkan semasa edisi program tahun lepas.

Peserta dinasihatkan mematuhi peraturan jalan raya dan mengelak gangguan ketenteraman awam.

Mohd Khairi mengingatkan peserta agar tidak membawa barang terlarang atau tertipu penginapan palsu.

Timbalan Ketua Polis Terengganu SAC Suffian Sulaiman turut hadir dalam taklimat media. - Bernama