Agong sifat GSF contoh misi kemanusiaan tanpa batas

KUALA LUMPUR: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyifatkan Global Sumud Flotilla (GSF) sebagai misi kemanusiaan murni yang menzahirkan semangat persaudaraan tanpa batas.

Seri Paduka Baginda bertitah misi itu membantu mereka yang kelaparan di Gaza khususnya warga emas, wanita dan kanak-kanak.

Baginda menekankan GSF merupakan contoh semangat persaudaraan tanpa batas dalam membantu golongan yang benar-benar memerlukan.

Sukarelawan termasuk rakyat Malaysia sanggup menggalas risiko dan cabaran demi membawa mesej kemanusiaan ke peringkat antarabangsa.

Mereka dalam misi itu hanya membawa bekalan makanan namun dihalang dan ditahan.

Keadaan ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan sejagat menurut titah Seri Paduka Baginda.

Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Istana Bukit Tunku.

Pertemuan itu membincangkan perkembangan semasa GSF termasuk usaha kerajaan Malaysia membebaskan sukarelawan.

Baginda turut mendoakan setiap usaha murni kerajaan dalam membantu sukarelawan rakyat Malaysia dipermudah.

Doa juga dipanjatkan agar semua usaha dilindungi Allah SWT. – Bernama