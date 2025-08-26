AI teras pembangunan modal insan dan daya saing negara - PM Anwar

PETALING JAYA: Malaysia tidak boleh ketinggalan dalam menguasai teknologi kecerdasan buatan yang menjadi teras kepada pembangunan modal insan dan daya saing negara.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keupayaan negara untuk menguasai kemahiran atau teknologi baharu ialah kunci kepada kemampuan Malaysia dalam menghadapi transformasi digital global.

Beliau memberi amaran bahawa Malaysia akan tertinggal sekiranya tidak melaksanakan teknologi 5G dan kecerdasan buatan.

Anwar menekankan bahawa anak-anak Malaysia tidak akan mendapat ruang pekerjaan yang lebih baik jika negara tidak mampu mengangkat kemahiran, kepintaran dan keterampilan mereka.

Beliau berucap semasa melancarkan program CD:NXT yang dikelolakan oleh CelcomDigi Bhd di Petaling Jaya.

Program ini turut disaksikan oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar dan Ketua Pegawai Eksekutif CelcomDigi Datuk Idham Nawawi.

Perdana Menteri menegaskan bahawa AI dan transformasi digital ialah jawapan kepada jurang teknologi dalam kalangan rakyat Malaysia.

Beliau menyatakan bahawa teknologi ini harus menyelesaikan masalah digital divide atau kesenjangan antara kelompok yang bernasib baik di bandar dengan kelompok miskin bandar serta desa dan pedalaman.

Anwar mengingatkan bahawa pengalaman lepas membuktikan penggunaan komputer dan teknologi baharu tidak semestinya menjamin lonjakan produktiviti tanpa usaha meningkatkan kemahiran tenaga kerja.

Beliau menekankan keperluan untuk berfikir bagaimana mengangkat keupayaan rakyat melalui latihan dan inovasi yang memberikan kesan kepada pembangunan negara.

CD:NXT merupakan inisiatif oleh CelcomDigi untuk membangunkan bakat masa depan negara selaras dengan aspirasi Malaysia menjadi ekonomi yang dipacu oleh teknologi 5G dan AI. – Bernama