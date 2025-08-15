AKPK tawar khidmat nasihat kewangan percuma untuk pemegang polisi MHIT

KUALA LUMPUR: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) melancarkan inisiatif baharu untuk membantu pemegang polisi insurans dan takaful kesihatan (MHIT) yang terjejas akibat kenaikan premium.

Perkhidmatan percuma ini bertujuan membantu individu membuat keputusan kewangan lebih termaklum.

“Penasihat kewangan AKPK akan melakukan analisis kesihatan kewangan untuk menentukan premium yang mampu ditanggung,“ menurut kenyataan rasmi agensi tersebut.

Matlamat utama program ini adalah memastikan perlindungan MHIT dapat dikekalkan tanpa menjejaskan kewangan pemegang polisi.

Pemegang polisi boleh mendapatkan khidmat nasihat ini di semua cawangan AKPK di seluruh negara.

Ketua Pegawai Eksekutif AKPK Azaddin Ngah Tasir menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh sebelum membuat sebarang keputusan berkaitan polisi.

“Kami ingin pastikan tiada pemegang polisi menyerahkan polisi mereka hanya kerana masalah kewangan sementara,“ jelas Azaddin.

Proses perundingan akan melibatkan kerjasama rapat dengan pengendali insurans dan takaful (ITO).

Pemegang polisi dinasihatkan membawa dokumen berkaitan termasuk surat makluman kenaikan premium dan penyata pendapatan semasa.

AKPK turut mengingatkan bahawa aduan khusus mengenai polisi perlu dirujuk terus kepada ejen atau ITO berkenaan.

Inisiatif ini diharap dapat mengurangkan beban kewangan rakyat yang memerlukan perlindungan kesihatan asas.

Perkhidmatan AKPK ini tersedia sepanjang waktu operasi biasa di semua cawangan tanpa sebarang kos. - Bernama