Peranan wartawan bendung berita palsu di media sosial

KUALA LUMPUR: Peranan pengamal media khususnya wartawan semakin penting dalam mengekang penularan berita palsu yang kian berleluasa terutama menerusi media sosial.

Timbalan Menteri Komunikasi Teo Nie Ching berkata wartawan terlatih tahu peranan serta tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia untuk mengesahkan kesahihan sesuatu berita.

Beliau menekankan kepentingan memastikan masyarakat boleh membezakan antara maklumat palsu dan berita benar.

Teo berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah meminta 16,110 kandungan berita palsu diturunkan setakat 1 Ogos lepas.

Angka ini menunjukkan peningkatan membimbangkan berbanding 5,367 kes pada 2023 dan 17,245 kes pada 2024.

“Penipu kini semakin pandai menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menghasilkan video serta suara palsu bagi memperdayakan mangsa,“ katanya.

Beliau berucap pada perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Pertubuhan Media Tamil Malaysia 2025 di sini.

Teo turut menyatakan masyarakat kini mudah terpedaya apabila terdedah kepada maklumat tidak sahih yang diulang kongsi.

Beliau memberikan contoh kes kematian pelajar Tingkatan Satu Zara Qairina Mahathir yang dipercayai akibat dibuli di sekolah.

“Media sosial dibanjiri pelbagai tuduhan dan maklumat palsu seperti dakwaan Zara dimasukkan dalam mesin basuh selama dua jam,“ katanya.

Polis mengesahkan ia berita palsu beberapa hari lepas, namun ramai masih percaya perkara itu benar.

“Trend ini kurang sihat dan berbahaya jika ia tidak dibendung,“ ujarnya.

Teo menambah Kerajaan MADANI terus melaksanakan insiatif untuk membanteras berita palsu.

Chatbot Artificial Intelligence Fact-check Assistance (AIFA) oleh MCMC diperkenalkan untuk menganalisis mesej dalam pelbagai bahasa.

Sehingga 31 Julai lepas, AIFA menerima 142,257 mesej dengan purata 769 semakan fakta sehari.

Ini membuktikan keberkesanannya sebagai alat pantas untuk pengesahan maklumat dan peningkatan kesedaran keselamatan digital- Bernama