Aksi payung terjun komando tarikan utama Program MADANI Rakyat Kedah

BALING: Demonstrasi payung terjun yang mendebarkan oleh pasukan VAT 69 Komando Ulu Kinta mencuri perhatian ramai dalam persembahan khas sempena Program MADANI Rakyat (PMR) Kedah.

Pertunjukan yang menampilkan keberanian dan ketangkasan anggota elit itu bukan sahaja menguji kecekapan kawalan di udara malah memperlihatkan disiplin tinggi pasukan berkenaan.

Aksi lompatan dari udara pada ketinggian 5,000 kaki diiringi kawalan formasi yang kemas menerima sorakan gemuruh penonton sekali gus menzahirkan kebanggaan terhadap pasukan keselamatan negara.

Pengunjung Baharom Teh, 64, berkata dia datang dari Kampung Tualang, Sik untuk menyaksikan demonstrasi oleh anggota VAT 69 yang turut membabitkan anak lelakinya.

“Pakcik memang selalu tak lepaskan peluang untuk lihat aksi anak pakcik buat terjunan... memang betul-betul seronok dapat tengok aksi dia dan semua rakan dia di udara,“ katanya.

Salmah Dollah, 60, juga dari Sik pula berkata dia membawa cucunya Muhammad Adam Amsyar Fakrul Razi, 6, untuk melihat persembahan itu kerana ia jarang dapat disaksikan secara umum.

“Cucu makcik nak sangat mai tengok payung terjun, jadi kami bawalah... bukan main seronok dia dapat tengok orang terjun hari ni,“ katanya.

Komander Troop 9 Skuadron Charlie VAT 69 Ulu Kinta Inspektor Khairil Azhar Kamaruddin berkata enam penerjun khas dibawa untuk memeriahkan sambutan PMR kali ini.

Beliau berkata pertunjukan itu bukan sahaja memperlihatkan kemahiran teknikal tetapi juga keberanian dan ketepatan anggota 69 Komando dalam melakukan penerjunan serta mendarat di sasaran yang ditetapkan.

“Orang ramai masih berpeluang untuk menyaksikan demonstrasi ini di Kompleks Sukan Majlis Daerah Baling pagi esok,“ katanya sambil menambah para penerjun juga akan memegang bendera semasa melakukan aksi itu. – Bernama