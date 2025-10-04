Aktiviti dron di Belgium ancam keselamatan seluruh EU kata Suruhanjaya Eropah

BRUSSELS: Aktiviti dron yang dikesan di atas sebuah kem latihan tentera di Belgium membuktikan bahawa keseluruhan Kesatuan Eropah berada dalam keadaan berisiko menurut Suruhanjaya Eropah.

Jurucakap Suruhanjaya Thomas Regnier menyatakan pihaknya sedang memantau rapat perkembangan di negara anggota dan berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan.

Beliau menegaskan siasatan insiden serta penentuan punca ancaman adalah tanggungjawab negara anggota masing-masing.

Regnier berkata aktiviti dron di kem latihan tentera Belgium itu sekali lagi menunjukkan bahawa keseluruhan EU berada dalam keadaan berisiko.

Beliau menekankan kepentingan cadangan Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen untuk membina tembok dron bagi melindungi seluruh EU.

Regnier turut menegaskan keperluan pendekatan 360 darjah dengan menjelaskan aktiviti dron itu turut memberi kesan kepada Jerman.

Jurucakap Suruhanjaya Paula Pinho berkata cadangan tembok dron pada peringkat awal akan memberi tumpuan kepada kawasan timur Eropah.

Katanya keutamaan akan diberikan kepada negara yang lebih terdedah kepada ancaman namun visi keseluruhan adalah lebih luas.

Visi keseluruhan tembok dron itu adalah untuk meliputi seluruh benua Eropah.

Media tempatan melaporkan pegawai pertahanan Belgium telah melancarkan siasatan selepas 15 dron dikesan di pangkalan tentera Elsenborn.

Pangkalan tentera Elsenborn terletak di East Cantons berhampiran sempadan Jerman.

Penyiar Belgium VRT NWS melaporkan pejabat Menteri Pertahanan Theo Francken mengesahkan kementerian telah melancarkan siasatan. – Bernama, Anadolu