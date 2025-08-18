Amalan kitar semula kurangkan 30 peratus sampah di Kelantan

KOTA BHARU: Amalan kitar semula berjaya mengurangkan hampir 30 peratus jumlah sampah yang dilupuskan di Kelantan.

Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan dan Alam Sekitar Kelantan, Hilmi Abdullah, berkata amalan ini juga mengurangkan kos pihak berkuasa tempatan.

Beliau menambah bahawa ia turut memanjangkan jangka hayat tapak pelupusan sampah seperti di Beris Lalang, Bachok.

“Pusat Kitar Semula Pandu Lalu (DTRC) di Panji dan Kubur Maras memudahkan masyarakat menghantar barangan untuk dikitar semula,“ katanya.

Program ini dibiayai melalui peruntukan Sejati MADANI KPKT sebanyak RM100,000.

Hilmi berkata pusat ini bukan sahaja memberi kemudahan tetapi juga menjana pendapatan sampingan kepada penduduk Kota Bharu.

Beliau berharap program ini dapat diperluaskan ke semua jajahan di Kelantan selaras dengan Dasar Kebersihan Negara.

Sasaran kerajaan adalah meningkatkan kadar kitar semula sehingga 40 peratus menjelang 2025.

“Penyertaan masyarakat perlu bermula di peringkat rumah untuk memastikan pengasingan sampah menjadi rutin harian,“ jelasnya.

DTRC di MPKB-BRI Panji merekodkan 6,382 kg barangan kitar semula tahun lepas.

Manakala DTRC Kubur Maras yang baru beroperasi Februari lalu mencatatkan 112 kg barangan kitar semula.

Kerajaan negeri masih mengkaji Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672).

Kunjungan hormat ke Kedah dilakukan minggu lepas bagi menilai keberkesanan akta tersebut.

Sebelum ini, tujuh negeri termasuk Kedah, Pahang, dan Johor telah mengguna pakai akta berkenaan.

Kerajaan Kelantan bersetuju membuka semula rundingan berkenaan akta tersebut- Bernama