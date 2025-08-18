PM umum inisiatif baharu MITRA untuk masyarakat India esok

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengumumkan beberapa inisiatif baharu di bawah Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia (MITRA) esok.

Inisiatif ini bertujuan memberi manfaat kepada masyarakat India dalam aspek pembangunan sosioekonomi.

Perkara itu disahkan oleh Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan.

Beliau bertanggungjawab menjawab soalan berkaitan hal ehwal masyarakat India dan MITRA di Parlimen hari ini.

Ramanan yakin inisiatif ini mampu memberi impak besar kepada pembangunan masyarakat India.

“PM Anwar akan mengumumkan beberapa inisiatif baharu MITRA untuk masyarakat India pada MQT esok,” katanya.

Langkah ini menunjukkan komitmen Kerajaan MADANI dalam membela masyarakat India.

Pendekatan inklusif dan progresif akan digunakan untuk memastikan manfaat menyeluruh.

Kerajaan juga akan menggunakan strategi baharu yang lebih efektif dalam merangka program MITRA- Bernama