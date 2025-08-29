Amanat Hari Kebangsaan wadah semai patriotisme, bukan sekadar ucapan

KUALA LUMPUR: Amanat Perdana Hari Kebangsaan yang akan disampaikan esok bukanlah sekadar satu ucapan tetapi merupakan wadah untuk mengenang perjuangan silam.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan amanat itu juga merupakan wadah bagi menyemai semangat patriotisme dan memperkukuh azam demi masa hadapan negara yang lebih gemilang.

“Ikuti amanat ini secara langsung menerusi semua saluran media tempatan,” katanya dalam hantaran di Facebook.

Beliau menyeru rakyat menyemarakkan sambutan ulang tahun kemerdekaan dengan semangat MADANI dan jiwa yang benar-benar merdeka.

Amanat Hari Kebangsaan itu dijadual disampaikan Perdana Menteri pada 11 pagi esok di Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS), Serdang, Selangor.

Ia akan turut disiarkan secara langsung menerusi semua saluran utama termasuk RTM, Media Prima, Astro Awani, Bernama TV, TVS, TV AlHijrah, serta platform media sosial seperti Facebook Live.

Majlis itu menyasarkan kehadiran lebih 4,000 tetamu, antaranya penjawat awam daripada pelbagai agensi dan jabatan, wakil badan beruniform, warga pendidik sekolah dan institusi pendidikan tinggi, pelajar, belia, wakir kesatuan sekerja serta usahawan, koperasi dan penjaja kecil.

Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini dengan tema “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni” akan diadakan di Dataran Putrajaya. – Bernama