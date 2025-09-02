Anwar lancar buku tentang Malaysia karya ahli ekonomi terkenal China

BEIJING: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan buku hasil karya usahawan, ahli ekonomi dan sarjana terkenal China, Dr Yan Lijin.

Pelancaran itu diadakan di luar pertemuan perniagaan beliau dengan pelabur dan pemimpin perniagaan China di sini pada Selasa.

Buku berbahasa Cina berjudul Malaysia, Truly Asia: A Country That Captivates the Heart turut memaparkan kata pengantar yang ditulis oleh Anwar sendiri.

Dalam kata pengantar itu, Anwar menyatakan bahawa Yan telah memainkan peranan aktif dan penting dalam memupuk hubungan antara China dengan negara di seluruh dunia, termasuk Malaysia.

Beliau berkata pemahaman dan pengiktirafan Yan terhadap nilai, budaya dan visi pembangunan Malaysia mencerminkan kasih sayangnya yang mendalam terhadap negara ini.

Anwar menegaskan bahawa Yan bukan sahaja menjadi sekutu kepada Malaysia, tetapi juga seorang sahabat sejati.

Beliau berkata buku itu memberi pembaca gambaran yang mempesona tentang Malaysia sebagai negara yang dinamik dan bertenaga.

Buku tersebut mengekalkan biodiversiti yang kaya, kepelbagaian budaya, dan memastikan keseimbangan antara tradisi dengan kemodenan.

Pandangan unik Yan akan memberikan perspektif baharu kepada mereka yang ingin melabur, belajar atau meneroka Malaysia.

Pemikirannya juga menonjolkan peranan penting Malaysia dalam Inisiatif Jalur dan Laluan.

Kedudukan istimewa Malaysia sebagai hab pertumbuhan ekonomi, integrasi budaya dan industri hijau di Asia Tenggara turut diketengahkan.

Perdana Menteri berkata pengukuhan pertukaran antara Malaysia dengan China akan membolehkan kedua-dua negara bekerjasama rapat.

Kerjasama ini akan membuka lebih banyak peluang dan menangani cabaran masa hadapan.

Menurut isi kandungan buku berkenaan, naskhah itu menghuraikan visi Malaysia MADANI.

Buku tersebut juga membincangkan pembangunan ekonomi dan sosial Malaysia, pertukaran budaya dan prospek masa hadapan Inisiatif Jalur dan Laluan. – Bernama