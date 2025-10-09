ASEAN+3 tingkat unjuran pertumbuhan ekonomi kepada 4.1% bagi 2025

KUALA LUMPUR: Pertumbuhan ekonomi di rantau ASEAN+3 kini diunjurkan pada kadar 4.1 peratus bagi tahun 2025 dan 3.8 peratus untuk tahun 2026.

Semakan naik ini berbanding unjuran yang dibuat pada bulan Julai menunjukkan peningkatan keyakinan terhadap prospek ekonomi serantau.

Prestasi kukuh pada tempoh separuh pertama tahun dan momentum eksport yang lebih rancak berbanding jangkaan menyokong unjuran positif tersebut.

Menurut Laporan Kestabilan Kewangan ASEAN+3 2025 dan Tinjauan Ekonomi Serantau ASEAN+3, tekanan pasaran telah beransur-ansur reda sejak memuncak pada April.

Kemerosotan tekanan pasaran ini berlaku susulan pengumuman tarif yang dikenali sebagai “Hari Pembebasan”.

Sektor korporat berorientasi eksport khususnya syarikat kecil yang sangat terdedah kepada permintaan dari Amerika Syarikat mungkin menghadapi tekanan terhadap margin keuntungan.

Perubahan dinamik perdagangan global menjadi faktor utama yang memberi kesan kepada syarikat berorientasi eksport.

Tekanan inflasi di Amerika Syarikat mungkin berterusan akibat tarif import yang lebih tinggi dilaksanakan.

Situasi ini menyukarkan pendirian dasar monetari Rizab Persekutuan Amerika Syarikat dan berpotensi mencetuskan kesan limpahan kepada negara lain.

AMRO menjelaskan ketidaktentuan yang semakin meningkat terhadap status dolar Amerika Syarikat sebagai mata wang selamat boleh menyebabkan landskap kewangan global lebih terpecah-pecah.

Walaupun menghadapi semua cabaran tersebut, ekonomi ASEAN+3 kekal berada dalam kedudukan yang baik untuk mengharungi kekangan global.

Gabungan dasar yang diubah suai dan asas yang kukuh telah menyediakan penampan penting kepada ekonomi serantau.

Sistem perbankan yang mantap, pasaran kewangan yang semakin mengukuh, rizab asing dan ruang dasar tersedia yang mencukupi menjadi faktor kekuatan utama.

Memandangkan inflasi yang sebahagian besarnya kekal terkawal dan dijangkakan stabil di kebanyakan ekonomi, bank pusat boleh mengekalkan dasar monetari yang akomodatif.

Dasar monetari yang menyokong pertumbuhan ini dijangka dapat mengekalkan momentum ekonomi serantau.

Ketua Ahli Ekonomi AMRO Dong He berkata walaupun perdagangan dalam rantau dan permintaan domestik semakin menjadi pemacu pertumbuhan utama di seluruh ASEAN+3, rantau ini masih sangat terhubung dengan sistem kewangan global.

Beliau menegaskan rantau ASEAN+3 tidak kebal daripada kejutan global walaupun menunjukkan daya tahan yang baik.

Secara keseluruhan, sistem kewangan rantau ini kekal berdaya tahan namun masih wujud beberapa ruang kelemahan yang perlu diperhatikan.

ASEAN+3 merangkumi 10 negara anggota ASEAN iaitu Brunei, Kemboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Rantau ini juga termasuk tiga rakan dialog iaitu China, Jepun dan Korea Selatan dalam kelompok ekonomi tersebut.

AMRO ialah sebuah organisasi pemantauan makroekonomi serantau yang bertujuan menyumbang kepada kestabilan makroekonomi dan kewangan di rantau ASEAN+3. – Bernama