ASEAN bakal jadi ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2045

KUALA LUMPUR: Kesalinghubungan merupakan pemacu utama masa depan ASEAN yang bakal membolehkan rantau ini muncul sebagai ekonomi keempat terbesar dunia menjelang 2045.

Timbalan Menteri Luar Datuk Mohamad Alamin menekankan bahawa kesalinghubungan sebenar melangkaui infrastruktur fizikal dengan merangkumi rangkaian digital dan kerangka peraturan.

Beliau menyeru pendekatan holistik dalam integrasi dengan memperkukuh penyelarasan institusi merentas pelbagai tonggak Komuniti ASEAN.

Mohamad turut menekankan kepentingan kesalinghubungan rakyat dengan rakyat sebagai jiwa dan nadi Komuniti ASEAN.

Malaysia selaku Pengerusi ASEAN menganjurkan Simposium Kesalinghubungan ASEAN bertemakan Mempercepat Kesalinghubungan Inklusif dan Mampan.

Seramai 124 peserta terdiri daripada wakil Negara Anggota ASEAN, Rakan Dialog dan pihak berkepentingan menyertai simposium ini.

Simposium ini menampilkan tiga sesi utama membincangkan rancangan strategik kesalinghubungan ASEAN 2026-2035.

Acara tahun ini menjadi platform untuk menilai kemajuan Rancangan Induk Kesalinghubungan ASEAN 2025.

Kementerian Luar berkata simposium berfokus kepada memastikan penyampaian utama kesalinghubungan digital dan grid kuasa serantau.

Antara tumpuan utama adalah menangani halangan perusahaan mikro, kecil dan sederhana termasuk akses kepada infrastruktur digital.

Perbincangan juga dirangka berdasarkan matlamat strategik infrastruktur mampan dan inovasi digital.

Tren utama termasuk perubahan iklim dan pengaturan semula rantaian bekalan turut diambil kira. – Bernama